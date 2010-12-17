-ZAPOTOCNY DE SAKATLAR KERVANINDA İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Sezon başından beri sakatlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak Holosko'nun sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta bir kötü haber de Zapotocny'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile yapılan maçın ilk yarısında sakatlanan ve yerini Ersan'a bırakmak zorunda kalan Zapotocny'nin 4 hafta oynayamayacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, MR'ı çekilen Zapotocny'nin sağ ayak dış yan bağında yırtık tespit edildiği ve tedavisinin 4 hafta süreceğini bildirdi. Dr. Urgun, Rapid Wien maçında sol ayağına aldığı darbe sonucu bacak kaslarında ezilme bulunan Hilbert ile sağ ayak aşil tendonunda darbeye bağlı gerilme olan Fabian Ernst'in ise tedavilerine devam edildiğini kaydetti.