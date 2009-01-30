Zapo ve Ümit'e 2'şer maç



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Zapotocny ve Galatasaraylı Ümit Karan'a 2'şer maç ceza verdi. Beşiktaş'a 10 bin TL para cezası verilirken, Galatasaray yöneticisi Haldun Üstünel'e de 21 gün hak mahrumiyeti verildi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Tomas Zapotocny ve Galatasaraylı Ümit Karan'a 2'şer maç ceza verdi.



Beşiktaşlı Tomas Zapotocny Denizlispor maçında, Galatasaraylı Ümit Karan ise Sivasspor maçında küfür ettikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi.



Takımlarının kupa maçlarında forma giymeyen her iki futbolcu, bu hafta oynanacak lig maçlarında da sahaya çıkmayarak cezalarını tamamlayacaklar.



PFDK, ayrıca Beşiktaş Kulübü'ne Denizlispor maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle 10 bin TL pazar cezası verirken, siyah-beyazlı kulübün sahası, çirkin tezahüratın sürekli olmaması nedeniyle kapatılmadı.



Sivasspor maçında yardımcı hakem hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, ise 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

