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Spor

Zapo ilk 11'de

03 Mart 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaraspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, son antrenmanda sakatlanan Gökhan Zan'ın yerine Zapotocny'ye şans verdi.

Başkente tam kadro gelen siyah-beyazlı takımda, son lig maçında sahaya çıkan kadro Ankaraspor karşısında da bozulmazken, deneyimli teknik adam, kupa maçında da kaleyi Hakan'a teslim etti.

Ankaraspor'da ise teknik direktör Aykut Kocaman, sakat futbolcular Özer, Ramazan Kahya, Caner ve Theo'nun yerine orta sahada Mehmet Çakır, Hürriyet, Adem ve Bilal'e görev verdi. Kocaman, forvet oyuncuları Meye ve Neca'yı yedek soyundururken, ileri uçta Murat Tosun'u oynattı.

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan iki takıma da taraftarları yaptıkları tezahüratlarla moral verdi.

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