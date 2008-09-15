Zapatero iftara geldi

Zapatero'yu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İstanbul Valisi Muammer Güler ve öteki ilgililer karşıladı.



İspanyol diplomatik kaynakları, Zapatero'nun Medeniyetler İttifakı girişiminde kendisiyle birlikte eş başkan olan Erdoğan'ın iftar yemeğine katılma davetini kabul ettiğini söyledi.



Zapatero'nun 15 Eylül'de yemeğe katıldıktan bir gün sonra Madrid'e geri döneceği belirtildi.



İki başbakanın iftar yemeği aracılığıyla Medeniyetler İttifakı projesi, Gürcistan sorunu, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ve İspanya-Türkiye ilişkilerini ele almaları öngörülüyor.



Bu arada, İspanya Başbakanlığı kaynakları, Zapatero'nun Erdoğan'ın davetini kabul etmesini, "Erdoğan ile Zapatero arasındaki iyi bir dostluğun meyvesi" olarak yorumladı.



Öte yandan, İspanya'nın sağ basını, Zapatero'nun iftar yemeğine katılmak için İstanbul'a gidecek olmasını eleştirmişti.



ABC gazetesi, Zapatero'nun laiklik yanlısı görüşlerinden dolayı resmi cenaze törenlerinin Katolik dinine göre olmamasını istediğini ve okullarda din derslerini kaldırmaya çalıştığını belirterek, "Ama iş başka din ve başka ülke olunca, Zapatero, arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı memnun edebiliyor" ifadesini kullandı.