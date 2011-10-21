Zap Vadisi’nden dumanlar yükseliyor

T24

PKK’nın Hakkari sorumlusu öldürüldü



Mahallede arama





Genelkurmay açıklamasında 5 bölgede başlatıldığı belirtilen harekatta, sınırı geçen seçkin birlikler Irak topraklarında nokta operasyonları yapıyor. Irak topraklarındaki Haftanin ve Metina ile Çukurca ilçesinin karşısında bulunan Zap vadisindeki PKK kampları, savaş uçaklarının bombardımanı ve top atışlarıyla dövülüyor. Küçük gruplara ayrılan teröristlere yönelik hnokta operasyonları yapılıyor.PKK’nın Kandil’den sonra en önemli kamplarının bulunduğu ve Türkiye’ye geçiş alanı olarak kullandığı Zap Vadisi, harekatta stratejik hedeflerin başında geliyor. Bu kesimde operasyon giderek yoğunluk kazanıyor.1990’lı yıllarda Irak ile yapılan sınır anlaşması kapsamında Kuzey Irak’ın Begova, Kanimasi, Şeladize, Amediye ve Bamerni havalanına konuşlanan zırhlı birliklerde de hareketlilik gözleniyor.Terör örgütü PKK’ya ait bir internet sitesi savaş uçaklarının bombardımanında aralarında örgütün Hakkari sorumlusu Yücel Halis’inde bulunduğu üst düzey 3 yöneticinin öldüğünü duyurdu.İnternet sitesindeki haberde 10 Ekim günü Hakurk ve Hinere kesimine yapılan bombardımanda örgütün önemli isimlerinden ’Cudi’ kod adlı Rüstem Osman, ’Çiçek Kıçi’ kod adlı Guhar Çekirge, ’ Alişer Koçgiri kod adlı Yücel Halis’inde aralarında bulunduğu 7 PKK’lının öldüğü yer aldı.Hava harekatında öldürülen Alişer Koçgiri kod adlı Yücel Halis’in eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis’in yeğeni olduğu belirtildi. PKK’nın Hakkari bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Halis, Hakkari Dağlıca’da 12 askerin şehit saldırı sırasında kaçırılan 8 askeri, Kuzey Irak’a giden Demokrat Toplum Partisi (DTP) Milletvekillerine tutanakla teslim etmişti.Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde mehmetçik sınır ötesine operasyon yaparken, polis de ilçe merkezinde şüpheli adreslere baskın düzenledi. Alınan bir ihbar üzerine akşam saatlerinde Çukurca Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri Yeşilçeşme Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Yüzleri kar maskeli özel harekat polisleri, zırhlı araçlarla çıkıp Yeşilçeşme mahallesini kapatıp, şüpheli evlerde arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası herhangi bir gözaltı olmadı.