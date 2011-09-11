-Zanzibar'daki feribot kazası: 192 ölü ZANZİBAR (A.A) - 10.09.2011 - Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı turistik Zanzibar'ın iki büyük adası arasında bir feribotun batması sonucu en az 192 kişi öldü, 600'den fazla yolcu kurtarıldı. Tanzanya'ya bağlı yarı özerk ve Müslüman Zanzibar takımadalarının yetkilileri, Unjuga ve Pemba adaları arasında sefer yapan geminin dün gece meydana gelen kaza sırasında kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirtti. 600 yolcu kapasiteli gemide kaza sırasında en az 800 yolcu bulunduğu ileri sürüldü. Kazadan kurtulan yolcular, geminin tıka basa dolu olduğunu ve daha yolculuğun başında bir şeylerin ters gittiğini anladıklarını söyledi. Yetkililer, kaza esnasında gemide bulunan yolcu sayısı konusunda kesin bilgi verilemediğini açıkladı. Önemli miktarda pirinç ve başka yükler taşıyan ''MV Spicy Islander'' isimli feribotun yolcularının büyük bölümünü Ramazan Bayramı tatilinden dönen Pemba adası sakinlerinin oluşturduğu ifade edildi. Zanzibar'da 2006 yılında da benzer bir kazada yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bölge halkı, hükümetin daha iyi ve yeni feribotlar almadığından yakındı.