Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi

Çorum'da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek Koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi. (İHA)