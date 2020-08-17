T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi

17 Ağustos 2020 20:19

Çorum'da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek Koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi. (İHA)

ETİKETLER

Covid-19polis Covid-19polispolis koronavirüskoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24