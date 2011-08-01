-ZANLININ AKLI YERİNDE OSLO (A.A) - 01.08.2011 - Norveç'te geçen hafta başkent Oslo ve Ütoya Adası'ndaki saldırıları düzenlediğini kabul eden Anders Behring Breivik hakkında, hareketlerini kontrol ediyor göründüğünden, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair karar çıkmasının olası gözükmediği bildirildi. Breivik ile ilgili psikiyatrik değerlendirme yapacak Norveç Adli Tıp Heyeti'nin başkanı Tarjei Rygnestad, 22 Temmuz saldırılarının çok dikkatlice planlandığını ve uygulandığını, bu nedenle sanrıları olan deli birinin işi olduğunu söylemenin zor olacağını kaydetti. Rygnestad, ruhsal rahatsızlıkları olan bir kişinin sadece basit görevleri yerine getirebileceğini, Oslo'nun merkezinden gençlik kampının düzenlendiği Ütoya Adası'na kadar araç kullanmanın bile böyle bir kişi için çok karmaşık olacağını belirterek, ''Kafanızın içinde size bunu ve şunu yap diyen sesler varsa bu her şeyi karıştırır ve araba sürmek çok karmaşıktır'' dedi. Norveç'te bu hafta mahkemece seçilen 2 psikiyatr, Breivik hakkındaki değerlendirmelerini 1 Kasıma kadar bitirecek. Norveç'te geçen hafta başkent Oslo'da ve Ütoya Adası'nda düzenlenen saldırılarda toplam 77 kişi hayatını kaybetmişti.