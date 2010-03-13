Zanlılar 'izmarit'ten yakalandı

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Parkta yatıp, sigara ikram ettiler

Zanlı sorguda itiraf etti

Ocak 2009'da kentteki görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar'ın daha önceki faili meçhul cinayetlerin çözülmesi yönündeki talimatı üzerine özel ekip oluşturan Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bu çerçevede özel ekip, yaklaşık 1.5 yıl önce kaybolduktan 2 gün sonra Maşuk köyü kırsalında elleri ve ayakları bağlı, boğazı köpekler tarafından parçalanmış cesedi bulunan 19 yaşındaki Hakkı Küçükoğlu cinayetini araştırmaya başladı.Görgü tanığı bulunmayan ve aylar süren çalışmaya rağmen çözülemeyen cinayetin işlendiği yerdeki 2 sigara izmaritinden birinin maktule ait olduğunu DNA testiyle belirleyen ekipler, ikincisinin zanlıya ait olma ihtimali üzerinde durarak, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.Bu kapsamda Hakkı Küçükoğlu'nun yaşantısını araştıran ekipler, daha önce bir fabrikada çalışıp ayrılan maktulün görüştüğü arkadaşlarına tek tek ulaşarak, en çok gittiği mekanın kent merkezindeki Çamlık Parkı olduğunu belirledi.Cinayet Büro Amirliği'nin bu olay için genç polislerden oluşturduğu ekip, sivil olarak parkta gezmeye başladı.Parkta gece gündüz çalışmalarını sürdürdükleri bildirilen ekipler, gelen herkese sigara ikram ederek sohbet etmeye çalıştı, zanlıya ait olduğu düşünülen sigara izmaritinden yola çıkarak bu kişilerin sigarayı söndürüş şekillerini inceledi.Bu şekilde 200'den fazla kişiyle tanışan dedektifler, bunların arasından hırsızlık ve gasp gibi suçlardan sabıkalı 10 kişiyi birinci dereceden şüpheli olarak belirledi.Şüpheli 10 kişiden kan örneklerini alıp kriminal laboratuvara gönderen polis ekipleri, laboratuvardan gelen sonuçta izmaritteki DNA ile zanlılardan 20 yaşındaki Ömer Faruk G'nin örneğinin uyduğunu tespit etti.Gözaltına alınan zanlının, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi.Zanlı Ömer Faruk G'nin, Küçükoğlu ile parkta tanıştıklarını, biraz sohbet ettikten sonra alkol almak için Maşuk köyüne gittiklerini söylediği belirtildi.Burada arkadaşı Abdülkadir K'nin de kendilerine katıldığını anlatan zanlının, ''Kırsal alana geldiğimizde Hakkı'nın kafasına taşla vurdum, Abdülkadir de kemerle boğdu. Sonra cüzdanını alıp, ayrıldık'' dediği öğrenildi.Bunun üzerine polis, Abdülkadir K'yi de evinin sokağına düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.