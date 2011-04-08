-ZANLI SAĞLIK KONTROLÜNDE MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - Muğla'da SGK İl Müdürü Naci Şahin'i başından vurarak öldüren zanlı H.S, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aynı kurumda çalıştığı Naci Şahin'i, diğer il müdürleriyle toplantıdayken tabancayla başından vurarak öldüren ve daha sonra ikna çabalarının ardından güvenlik güçlerine teslim olan H.S, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Muğla Devlet Hastanesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen zanlıya, çelik yelek giydirilmiş olduğu dikkati çekti. Zanlı, hastane girişinde gazetecilerin ''pişman mısınız?'' sorusuna, ''pişmanım'' yanıtını verdi. -''OPERASYON BAŞARILI OLMASAYDI, DAHA ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANABİLİRDİ''- Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, yaşanan olay ve operasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: ''Operasyon yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Şüpheliyi ikna için yoğun çaba harcadık. Şüpheliyi sakinleştirmek için çay ile suyuna sakinleştirici ilaç ve uyku hapı kattık. Şüpheli, başarılı bir operasyonla ikna edildi ve etkisiz hale getirildi. Şüpheli etkisiz hale getirilmeseydi daha üzücü şeyler yaşanabilirdi. Yaşanan olay nedeniyle üzüntülüyüz.'' Bu arada, olayda hayatını kaybeden SGK İl Müdürü Şahin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderilmişti.