Zana'ya 60 yıl hapis istendi



Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle yargılanan kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana’nın 60 yıla kadar hapsi istendi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Leyla Zana hazır bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Zana, söz konusu tarihlerde yaptığı konuşmaların, fikir ve düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Duruşmada daha sonra iddia makamı hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Zana’nın katıldığı her miting, toplantı ve basın açıklamasında terör örgütünün istemlerine uyarak, propaganda kastını aşıp, terör örgütüne üye olmamakla birlikte suç işlediğinin anlaşıldığını belirtti.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:



"Sanık, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan beyanlarında, PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini, örgütün elebaşı Öcalan’ı da ’Kürt halk önderi’ olarak gördüğünü, PKK’nın mücadelesini de ’özgürlük ve demokrasi’ mücadelesi olarak gördüğünü belirterek, dolaylı olarak atılı suçlamaları kabul ettiği, tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

Mütalaada, sanık Zana hakkında, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu 9 kez işlediği gerekçesiyle toplam 45 yıl, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten de 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık avukatlarının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini yerinde bulan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.









