Zana'ya 5 yıl daha istendi

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'nın, Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yaptığı savunması nedeniyle, hakkında ikinci kez 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zana'nın bu davadan da aynı mahkemede yargılanması üzerine, avukatı Cebbar Leygara reddi hâkim talebinde bulundu.



Diyarbakır'da 2007 yılındaki Nevruz kutlamalarında, "Kürtlerin 3 lideri var. Talabani, Barzani ve başkan Öcalan" diyen DEP eski milletvekili Leyla Zana, bu konuşması nedeniyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Yasadışı örgüt propagandası yapmak'tan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Zana'nın savunma yaparken duruşma salonunda ikinci kez propaganda yaptığı gerekçesiyla hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu üzerine hakkında ikinci kez aynı suçtan dava açılan Leyla Zana'nın, yine aynı mahkemede yargılanması kararlaştırıldı.



6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Leyla Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu. Avukat Cebbar Leygara, hakkında hüküm verildikten sonra suç duyurusunda bulunulan müvekkilinin, aynı mahkemede ikinci kez aynı heyet tarafından yargılanamayacağını belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, talebin incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

