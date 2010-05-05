Zana'nın makûmiyetinin gerekçeli kararı açıklandı

T24 - Diyarbakır'da 2008 yılında düzenlenen iki ayrı etkinlikteki konuşmada terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan, kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'yla ilgili gerekçeli karar tamamlandı. Gerekçede Zana'nın Abdullah Öcalan için "Kürt halkı önderi" ve "Kürdistan" sözlerini sarf ettiği, bu ifadelerin Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi koruması altındaki "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ile "toplantı ve gösteri düzenleme hakkı" kısmında kabul edilmeyeceği belirtildi. Kararda Leyla Zana'nın cezasında indirim uygulanmadığı da bildirildi.





Sanığın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan ''Kürt halk önderi'', yine örgütün amacı doğrultusunda ülke topraklarından ayırmayı hedeflediği toprak parçasından da ''Kürdistan'' olarak bahsettiği bildirilen kararda, şu ifadelere yer verildi:





''Sanığın bu şekildeki eylemlerinin Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruması altında bulunan, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile toplantı ve gösteri düzenleme hakkı kısmında kabul edilemeyeceği, silahlı örgüt niteliğinde olan PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, silahlı örgütün mensupları ve onun elebaşını överek örgütün amacı doğrultusunda konuşma yaparak örgütün destekçisi olduğunu belli ettiği, terör örgütüne manevi destek vermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı, dolayısıyla suç işlediği belirlenmiştir.''







Cezada indirim yok







Kararda, sanık Leyla Zana'ya verilen cezada indirim uygulanmadığı kaydedilerek, ''Yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, duruşmadaki hal ve tavırları ile suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları nazara alındığında, mahkememizce yapılan değerlendirme sonucunda sanık hakkında TCK'nın 62/1. maddesinde yer alan 'genel takdiri indirim' maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi.

