T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zana'nın makûmiyetinin gerekçeli kararı açıklandı

Leyla Zana'nın 2008'de düzenlenen etkinlikteki konuşmaları nedeniyle hapse mahkûm edilmesi kararının gerekçesi açıklandı

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da 2008 yılında düzenlenen iki ayrı etkinlikteki konuşmada terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan, kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'yla ilgili gerekçeli karar tamamlandı. Gerekçede Zana'nın Abdullah Öcalan için "Kürt halkı önderi" ve "Kürdistan" sözlerini sarf ettiği, bu ifadelerin Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi koruması altındaki "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ile "toplantı ve gösteri düzenleme hakkı" kısmında kabul edilmeyeceği belirtildi. Kararda Leyla Zana'nın cezasında indirim uygulanmadığı da bildirildi.


Sanığın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan ''Kürt halk önderi'', yine örgütün amacı doğrultusunda ülke topraklarından ayırmayı hedeflediği toprak parçasından da ''Kürdistan'' olarak bahsettiği bildirilen kararda, şu ifadelere yer verildi:


''Sanığın bu şekildeki eylemlerinin Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruması altında bulunan, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile toplantı ve gösteri düzenleme hakkı kısmında kabul edilemeyeceği, silahlı örgüt niteliğinde olan PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, silahlı örgütün mensupları ve onun elebaşını överek örgütün amacı doğrultusunda konuşma yaparak örgütün destekçisi olduğunu belli ettiği, terör örgütüne manevi destek vermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı, dolayısıyla suç işlediği belirlenmiştir.''
     


Cezada indirim yok

    

Kararda, sanık Leyla Zana'ya verilen cezada indirim uygulanmadığı kaydedilerek, ''Yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, duruşmadaki hal ve tavırları ile suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları nazara alındığında, mahkememizce yapılan değerlendirme sonucunda sanık hakkında TCK'nın 62/1. maddesinde yer alan 'genel takdiri indirim' maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24