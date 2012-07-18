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Zana'nın davası yeni yargı paketiyle ertelendi

Zana'nın Diyarbakır'da 2007 yılındaki Newroz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada ''suç ve suçluyu övme'' suçunu işlediği iddiasıyla süren dava 3. Yargı Paketiyle ertelendi

18 Temmuz 2012 15:18

Leyla Zana’nın "suçlu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı dava 3. Yargı Paketi’yle ertelendi.

Milletvekili Leyla Zana'nın Diyarbakır'da 2007 yılındaki Newroz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada ''suç ve suçluyu övme'' suçunu işlediği iddiasıyla süren dava 3. Yargı Paketiyle ertelendi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık hakkındaki davanın ''3. Yargı Paketi'' kapsamında değerlendirilmesi talep etti. ''Her ne kadar sanık hakkında 'suç ve suçluyu övmek' suçundan TCK'nın 215/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin 6352 sayılı yasa hükümleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, sanık hakkındaki kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi mütalaa olunur'' dedi.

Zana'nın avukatı Mesut Beştaş, cumhuriyet savcısının mütalaasına tamamen iştirak etmediklerini belirterek, müvekkili Zana hakkındaki davanın yeni yasa kapsamında düşürülmesine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Zana'nın üç yıl içinde ''basın yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle, temel şekli itibarıyla adli para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suç işlemediği takdirde'' hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırdı. (Bianet/ ÇT)

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