Zana'dan sonra Öcalan'ın kardeşi de, 'Başbakan çözer' dedi

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Kürt sorunu için “Sayın Başbakan istemesi halinde ki gücü vardır sorunu çözebilir” dedi. Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan’la görüşme hakkının verilmesini istedi.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’nın ardından Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da Kürt Sorunu’nun çözümü konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan’a güvendiğini açıkladı.

Kardeş Öcalan, şunları söyledi:

“Sayın Başbakan bu meseleyi çözer. İnşallah da öyle olacak. Umudum bu yöndedir. Sayın Başbakan bu barışı sağlayacaktır. Yapmak istemesi halinde yapar, barışı sağlar. Sayın Başbakan belki de yapıyordur. Bilmiyorum. İnşallah yapıyordur. Sayın Başbakan istemesi halinde ki gücü vardır sorunu çözebilir. Ben de Leyla Zana gibi, Sayın Başbakan’ın sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Leyla Zana, Kürt halkı için saygıdeğer biridir ve önemli bir yere sahiptir. Düşüncesini de özgürce söylemelidir. Sorunun çözümünde ise ancak bir yere kadar rol oynayabilir, etkisi bir yere kadar olabilir. Kilit isim bence Abdullah Öcalan’dır. BDP de sürece katkı verebilir. Neden vermesin? Kilit ismin Öcalan olduğunu bilmek zorundayız, gerçekçi olmalıyız. Valla PKK konusu, beni aşan şeyler. Ancak kim kan akıtıyorsa biz onun karşısında oluruz, kim barışa katkı sağlıyorsa onun yanında yer alırız. Annelerin gözyaşlarının artık dinmesi lazım. Buna inanıyoruz. Örgütü durduracak isim ise Abdullah Öcalan’dır. Bir de şu var: Ben Abdullah Öcalan’ın kardeşiyim. Onunla görüşme hakkım var. Yasalar vermiş bu hakkı bana. Yasal hakkımın bana verilmesini istiyorum. Bu insani bir haktır. Ben bu hakkımı kullanmak istiyorum.”