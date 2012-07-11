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Zana’dan Erdoğan’a: Etrafınızdakiler pembe tablo çiziyorlar

Leyla Zana, Başbakan Erdoğan ile arasında geçen görüşmeye ilişkin ayrıntılara değindi

11 Temmuz 2012 20:33

Brüksel'de konuşan Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, yaptıkları görüşmede kendisine “Çok karanlık bir tablo çizdin” diyen Başbakan Erdoğan’a “Etrafınızdakiler yeterince pembe bir tablo çiziyor. Herkes elbirliğiyle çaba sarf etmeli” diye karşılık verdiğini aktardı.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, "Türkiye'de Kadın Hakları ve İfade Özgürlüğü" oturumunda konuştu.
 
Zana, bir soru üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.
 
Milletvekili Zana, “Yaklaşık 1.5 saat görüştük. Çok nazik bir şekilde karşıladı. Büyük bir sabırla dinlediler” dedi.
 
Zana şunları söyledi: "Burada görüşlerimi nasıl ifade ediyorsam, ya da mahkeme huzurunda, yargıçların karşısında neyi söylüyorsam Sayın Başbakan'la da o konuları tartıştık. Görüşmenin içeriğine fazla girmeyeceğim ama kendisi döndü, 'Çok karanlık bir tablo çizdin' dedi. 'Etrafınızdakiler yeterince pembe bir tablo çiziyor. Bana düşen olumsuzlukları çıplak biçimiyle size aktarmak, sizinle paylaşmak çünkü bu ülkede birinci derecede siyasi sorumlu sizsiniz. O nedenle olumlu taraflar sizin olsun ama olumsuzlukları da ortadan kaldırmak için herkesin elbirliğiyle çaba sarfetmesi gerekiyor' dedim.”
 

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