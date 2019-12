Zan: Galatasaray'da daha huzurluyum

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Galatasaray'a gelen Gökhan Zan, Galatasaray'da daha huzurlu bir ortamın olduğunu söyledi.



Gökhan, GS TV'de yayınlanan bir programa katılarak, soruları yanıtladı, Galatasaray'da efsane olmanın kolay olmadığını belirten Gökhan, ''Galatasaray’ın efsane futbolcularının arasına girmek isterim. Böyle bir hedefe ulaşmak isterim. Hiç kolay değil, kimse kolaylıkla bu onura layık olamaz. Galatasaray camiasında var olabilmek ve Galatasaraylı Gökhan Zan olarak anılabilmek istiyorum. Bunu çok arzu ediyorum. Böyle bir onura layık olabilmek için her şeyi yaparım'' diye konuştu.



Rotasyona saygı duyulması gerekir



Teknik direktör Rijkaard'ın yaptığı rotasyonu olumlu olarak değerlendiren Gökhan, buna herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Bu durumun herkesi mutlu ettiğini savunan Gökhan, ''Rekabetin olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Bu tür rotasyonların olması, takım içindeki huzuru sağladı. Herkesin oynaması, takımın huzurlu olduğu anlamına geliyor. Herkes devamlı oynamak ister ve hocanın kararlarına saygı duyulması da gerekir.Burada ortak hedef Galatasaray;ın başarısı. Bu birlik ve beraberlikle hangi arkadaşımızın oynayıp oynamadığı hiç fark etmez. Biz de bunun bir parçasıyız. Galatasaray'a bir nebze de olsa layık olabiliyorsam, biraz da olsa başarısına katkım olabiliyorsa ne mutlu bana'' dedi.



3 büyük takım bu ligi zorlar



Gökhan Zan, bu sezon lige iyi başladıklarını, ancak sonunu nerede bitireceklerinin önem taşıdığını kaydetti.



Fenerbahçe ve kendilerinin iyi başlangıç yaptığını anlatan Gökhan, ''Beşiktaş'ın arkadan geldiğini ve bizi bırakmayacağını görüyoruz. Beşiktaş derbisi de yaklaşıyor. Çok önemli bir maç olacak. Ali Sami Yen'de kendi taraftarımızın önünde tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir maçın kolay olduğu söylenemez. Her maça iyi konsantre olmak zorundasınız. Hocanızın size verdiği stratejileri ve taktiği sahaya en iyi şekilde yansıtmak zorundasınız. Önce çok coşkulu ve istekli olmak zorundasınız. Şu ana kadar geçen süreç gösterdi ki kimse kimseye kolay kolay puan vermeyecek. 3 büyük takım bu ligi zorlayacaktır'' dedi.



Daha huzurlu bir arkadaşlık yakaladım



Gökhan Zan, Galatasaray'da daha huzurlu ve daha iyi bir arkadaşlık yakaladığını söyledi.



Ayhan ve Emre Aşık'ın kendisiyle çok yakından ilgilendiğini dile getiren Gökhan, ''Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Burada arkadaşlık sıkıntısı yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Daha huzurlu ve daha iyi bir arkadaşlık yakalamış durumdayım'' ifadelerini kullandı.



Daha iyi olacağım



Hiç kimseyi rencide etmeden, kırmadan Galatasaray'a imza attığını dile getiren Gökhan, ''Beşiktaş'ta geçen dönemlerim için herkese, Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Bu transferi anlayışla karşıladıklarını düşünüyorum'' dedi.



Gökhan, Galatasaray gibi büyük bir camianın futbol takımında yer almanın, kendisi için onur verici olduğunu vurgulayarak, ''Bu gurura ve onura layık olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini, fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Bütün takım arkadaşlarımla beraber, bütün şampiyonlukları kazanabiliriz. Benim için belki zor bir süreç oldu. Galatasaray taraftarının beni ilk günden itibaren benimsemesi, kabullenmesi, bu büyük taraftar gücünü arkamda hissetmem, beni daha fazla motive etmiş durumda. Birkaç hafta sonra daha da iyi durumda olabileceğimi düşünüyorum. O zaman taraftarın benden beklentilerine daha fazla karşılık verebileceğim. Şu ana kadar iyi bir süreç yaşadım. Adaptasyon sorunu yaşamadım, ama ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağım. Bütün Galatasaray camiasına, taraftarına, beni benimseyen herkese layık olacağım. Saha içinde oynayacağım futbolla onlara teşekkür edeceğim'' dedi.



Gruplarda daha dişli rakiplerimiz var



Sezon başından beri önemli bir başarı yakalamış durumda olduklarını kaydeden Gökhan, Avrupa kupalarındaki maçların hiçbir zaman affının olmadığını dile getirdi.



Gökhan, Avrupa'da sezona iyi başladıklarını, ancak bu başarının devamını getirebilmenin önemli olduğunu belirterek, ''Bu sene hocamızla, yönetimle, taraftarlarımızla, tüm camiamızla Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bu sürecin ilk etabını başarıyla geçtiğimiz için mutluyuz. Gruplardaki rakiplerimiz elbette daha dişli. Seviyemizde olan rakiplerle oynayacağız. Önemli olan, bundan sonra rakiplerimizin kim olduğu değil, bizim neler yapabileceğimiz. İnşallah bu yakaladığımız birlik ve beraberliği sezon sonuna dek, taraftarımızın gücünü de arkamıza alarak sürdürür; hem skorla, hem de iyi futbolla güzel sonuçlar elde ederiz'' şeklinde konuştu.



Gökhan, savunma oyuncularının, bir hata yaptıktan sonra buna takılmamaları gerektiğini de vurgulayarak, ''Eğer hata yaptıktan sonra o hata üzerinde kalırsanız, saha içinde hata zinciri arka arkaya gelmeye başlar. Bu durumda işin içinden çıkamaz hale gelirsiniz. Bir an önce yaptığınız hatayı unutup, devam etmeniz gerekir. Biz defans oyuncuları biraz daha motivasyona ve konsantrasyona dayalı bir mevkide oynadığımız için, hata affetmez bir yerdeyiz. Yapacağınız herhangi bir hata, takımınızın mağlubiyetine neden olabilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım'' şeklinde konuştu.