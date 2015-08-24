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Zamlı memur maaşları belli oldu

Hükümet ile Memur-Sen 2016 yılı zammı için yüzde 6+5’te anlaşınca maaş hesapları başladı

24 Ağustos 2015 13:29

Hükümet ile Memur-Sen arasında önceki gün imzalanan toplu sözleşmeyle memurlara 2016 yılında verilen yüzde 6+5 zam, işe yeni giren bir hizmetlinin maaşını sosyal yardımlarla birlikte 2016 yılı ocak ayında 2 bin 151 TL’ye, temmuzda ise 2 bin 259 TL’ye çıkaracak. Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Türkiye Kamu-Sen ARGE merkezinin çalışmasına göre aynı dönemde Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı da sosyal yardımlarla birlikte 8 bin 712 TL’ye kadar yükselecek. Zamlardan memur emeklileri de yararlanacak. Anlaşma, 2016 yılından itibaren emekli olacak memurların ikramiyelerinde de 3 bin 765 TL’lik bir artış getirecek.

 

Öğretmen maaşı

 

Konfederasyonun hesaplamasına göre, 16 yıllık bir öğretmen şu anda 2 bin 699 TL alırken; ocak ayında sosyal yardımlarla birlikte 2 bin 860 TL alacak. Temmuz’dan sonra ise maaşı 3 bin 4 TL olacak. 16 yıllık bir pratisyen tabibin maaşı 4 bin 62 TL’den, ocak ayında 4 bin 306 TL’ye; Temmuz’da da 4 bin 521 TL’ye çıkacak.

 

Maliyet 20 milyar TL

 

İmzalanan toplu sözleşmenin bütçeye maliyeti ise açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik konuyla ilgili sorulara yapılacak hesaplamadan sonra yazılı bir açıklamayla maliyetle ilgili bilgi verileceği yanıtını verdi. Daha önce yapılan açıklamalarda ise memur maaşlarında her bir puanlık artışın 1.5 milyar TL yük getireceği belirtilmişti. Bu hesaba göre yılın ilk 6 ayı için verilen 6 puanlık zammın maliyeti 9 milyar TL’ye çıkıyor. Öğretmenlerin nöbet ücretlerinde yapılan artışın da ciddi bir maliyeti olduğu belirtilirken; ilk 6 aylık maliyetin 10 milyar TL’yi aştığı vurgulanıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı açıklamada, imzalanan toplu sözleşmenin bütçeye getirdiği yükün 20 milyar TL’yi bulduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin imzalanan toplu sözleşmeye bütçeye etkisi nedeniyle itiraz ettiği, ancak hükümetin “Masadan anlaşmayla kalkılacak” yaklaşımı gösterdiği de belirtiliyor.

 

Kıyafet serbestisi yok

 

MEMUR-SEN, bu toplu sözleşme döneminde kravat zorunluluğunu ortadan kaldıracak şekilde memurlara kıyafet serbestisi  de tanınması istemiyle oturmuştu. Ancak bu talep kabul görmedi. İmzalanan toplu sözleşme mutabakatında da buna dair bir hüküm yer almadı.

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