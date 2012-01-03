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Ekonomi

Zamlı maaş netleşmedi

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emekliler, enflasyon rakamlarının Aralık ayında yüzde 0.58 çıkması nedeniyle yüzde 2.8 ek zam almaya hak kazandı.

03 Ocak 2012 02:00


T24 - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emekliler, enflasyon rakamlarının Aralık ayında yüzde 0.58 çıkması nedeniyle yüzde 2.8 ek zam almaya hak kazandı.



ntvmsnbc ve Ajanslar'nin haberine göre; devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için büyük önem taşıyan Aralık ayına ait enflasyon rakamları açıklandı.

Temmuz-Aralık döneminde Bütçe Kanunu kapsamında yüzde 4 oranında zam alan devlet memurları, yüzde 0.58 çıkan Aralık ayı enflasyonu nedeniyle yüzde 2.79 ek zam alacaklar.

Enflasyon, TÜFE'de yüzde 0.58, ÜFE'de yüzde 1 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 10.45, ÜFE yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla birlikte enflasyon, 2008 yılının Kasım ayından beri en yüksek düzeye ulaşmış oldu.


Asgari geçim indirimi de artıyor

Bu arada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 16 yaşından büyük işçiler için brüt 886,5 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret de, asgari geçim indirimiyle memur ve sözleşmelilere aylık 6,75 lira ile 11,41 lira arasında maaş artışı sağlayacak.

Bekar ya da evli ancak eşi çalışan bir memur ya da sözleşmeli için 6,75 lira olan asgari geçim indirimindeki iyileşme, evli ve eşi çalışmayan bir kamu çalışanı için 8,09 lira, eşi çalışmayan 1 çocuklular için 9,1 lira, 2 çocuklular için 10,12 lira, 3 çocuklular için 10,74 lira, 4 çocuklular için de 11,41 lira olacak.

Fiş toplamanın sona ermesinin ardından uygulamaya konan asgari geçim indiriminin, asgari ücrete endeksli olarak hesaplanması asgari ücretteki artışın çalışanın maaşına yansımasını sağlıyor. Aylık maaşlara eklenen asgari geçim indirimi asgari ücrete endeksli olarak her 6 ayda bir yeniden hesaplanıyor.


Zamlı maaş netleşmedi

Öte yandan, toplu sözleşme yasası geciktiği için devlet memuru, sözleşmeli ve memur emeklilerinin, 15 Ocak'ta alacağı zamlı maaş henüz netleşmedi. Her yıl toplu görüşme ile ağustos ayında belirlenen zam oranı, bu sene toplu sözleşmeye geçildiği için tespit edilemedi.

Şu anda Bakanlar Kurulu'nda olan yasa taslağının Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması gerekiyor. Daha sonra çıkacak kanun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının onayının ardından, sendikalar ile hükümet toplu sözleşme masasına oturarak zam oranını belirlemeye çalışacak. Anlaşma sağlanması halinde uzlaşılan oran, memur maaşlarına yansıyacak. Uzlaşma olmaması halinde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve memur maaş zammını belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de memurların toplu görüşme yerine toplu sözleşmeye geçmesi ile ilgili düzenlemenin referandumda kabul edildiğini ve hazırlanan yasa taslağının Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini açıklamıştı. Çelik, yasanın yetişmemesi durumunda Bütçe Kanunu'nda Bakanlar Kurulu'na yetki veren maddenin bulunduğunu söylemişti.



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