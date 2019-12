-Zamları eleştirdi TBMM (A.A) - 18.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son yapılan vergi artışlarını değerlendirirken, ''Güncellenen hayat pahalılığıdır, eziyettir. Anlaşıldığı kadarıyla güncelleme rezaletlerine devam edilecek, her şey ateş pahası olacaktır'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Ekonomik Programın açıklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Malumlarınız olacağı üzere, ekonomik aktivitelerin iyi ve dengeli olduğu dönemlerde en başta vergi gelirlerinde gözle görülür bir istikrar ve artış yaşanmaktadır. Herşeyden önce bizim anlayamadığımız husus, gelecek yıl büyüme yavaşlayarak yüzde 4'lük bir seviyeye gerileyecekken, merkezi bütçe gelirlerinin büyümesi nasıl ve hangi yolla yüzde 13.4’lük bir artış gösterecektir? Bu çelişki ve garabet ne yazık ki programı baştan tartışmalı yapmıştır. Ekonomideki büyüme trendi zaafa uğrarken, gelirlerin artacağını düşünmek ya bir cehalet ya da milletimizin tıpkı bugün olduğu gibi yeni zamlarla perişan olacağı anlamı taşımaktadır. Bununla birlikte millet varlıklarının haraç mezat satılacağının ve elde avuçta ne varsa peşkeş çekileceğinin habercisidir. Meselenin bir başka manidar tarafı ise işsizlik oranları etrafında belirmiştir. Programa göre, işsizlik oranının 2011 yılı sonunda yüzde 10.5, 2012 yılı sonunda da yüzde 10,4 olacağı ifade edilmiştir. Peki, büyüme oranı gerilerken, işsizlik oranı nasıl ve bizim bilmediğimiz hangi değerli politika uygulamalarıyla düşecektir?'' Bahçeli, tırmanma eğilimde olan enflasyonun hangi enstrümanlar yardımıyla düşürüleceği konusunun da net ve belirgin olmadığını savundu. ''Zulüm vergilerinin 'güncelleme' olarak tevil edilmesi bir saygısızlık ve küstahlık olarak AKP'nin yakasına ilişmiştir'' ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Güncellenen hayat pahalılığıdır, eziyettir. Güncellenen zamdan mahrum bırakılan memurumuzun iç çekişidir. Güncellenen teri tezgaha düşen işçimizin çilesidir. Güncellenen ekonomik yıkımdır, afettir. Güncellenen vatandaşlarımızın soluğunu kesmektir, aşını ve işini gasp etmektir. Anlaşıldığı kadarıyla güncelleme rezaletlerine devam edilecek, her şey ateş pahası olacaktır. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını da güncelleyen hükümet, milletimizin iyi niyetini ve kendine verdiği krediyi heba etmekte ve kara yüzünü bir kez daha göstermektedir. Telefondan sigaraya, alkol ürünlerinden otomobil vergilerine kadar zamlar milletimize yağmur gibi yağmıştır. Başbakan haklıdır ve zam derslerine iyi çalışmışlardır. Ev sahibini bastıran yavuz hırsız misali, zamlara yönelik tepkilere hiddetlenen bu zihniyetin, 'sigara içmezsin olur biter', türünden açıklamalara sığınması tam anlamıyla çirkefliktir. O halde milletimiz doğalgazı da elektriği de kullanmasın. Otomobile de binmesin ve ekmek yerine pasta yesin.'' -Freni patlamış kamyon gibi- AB İlerleme Raporu'na değinen Bahçeli, ''En son yayımlanan İlerleme Raporu esasen bildik tariz ve tahrik edici üslubunu muhafaza etmiş ve AKP'nin yapması gereken ev ödevlerini bir kez daha ortaya koymuştur. AB'nin baskıcı ve işi yokuşa süren tavrı bu rapordan da net olarak anlaşılmıştır'' dedi. 2011 İlerleme Raporu'nda bazı eleştiriler bulunduğunu dile getiren Bahçeli, Türk milletinin bunları hiç hak etmediğini, geçmişi sömürgecilik ve kanla belirlenmiş birliğin tutarsızlıklarının; kasıtlı, taraflı bir biçimde kendisini gösterdiğini söyledi. Rapordaki tespit ve eleştirileri anlatan Bahçeli, ''AB İlerleme Raporu freni patlamış kamyon gibi her alana girmiş ve milletimizin hassasiyet duyduğu ne varsa cepheden çarpmıştır.'' dedi.