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Ekonomi

Zamlar davalık oluyor

Kaya, bu davanın 2010 yılında tüketici haklarının korunması için açılan ilk dava olacağını belirtti.

04 Ocak 2010 02:00

T24- Tüketiciler Birliği, köprü ve otoyollara yapılan zamla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle dava açacak.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, AA'da yer alan açıklamasında, 1 Ocak 1010 itibarıyla birçok ürüne zam yapıldığını belirtti.

Enflasyon oranının yüzde 6'nın üzerinde olmasına karşın, köprü ve otoyollara yapılan zammın yüzde 14 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

''Bu zam, enflasyon artışına göre oldukça yüksek. Birlik olarak zamla ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açacağız. Daha önce benzer zamlarla ilgili açtığımız davalar, lehimize sonuçlandı. Bu davaları da mahkemeye delil olarak sunacağız. Biz vatandaşların köprü ve otoyolları kullandıktan sonra aldıkları belgeleri saklamalarını istiyoruz. Karar lehimize sonuçlanırsa aradaki farkı geri alabilirler.''

Kaya, açacakları bu davanın 2010 yılının tüketicilerin haklarının korunması yolundaki ilk dava olacağını belirterek, 2010'un, tüketici haklarının daha iyi korunacağı bir yıl olmasını diledi.

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