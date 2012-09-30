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Ekonomi

Zamlar bugün belli oluyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bugün elektriğe yapılacak zammı açıklaması beklenirken, BOTAŞ'ın da bugün akşam saatlerinde yeni doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi

30 Eylül 2012 12:03

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ankara'da bugün zam mesaisi yapacak. Bu hafta ikinci toplantısını yapacak olan kurul, elektriğe yapılacak zammı karara bağlayacak.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), 'toptan elektrik' fiyatlarının artırılmasını talep etti. Toptan birim elektrik fiyatının, 18.91 kuruştan, 20-21 kuruşa çıkması bekleniyor. Bu artış konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8-9'luk bir zammı tetikleyecek. Zamlı elektrik tarifeleri, 1 Ekim-31 Aralık arasında uygulanacak. 1 Ocak-31 Mart arasındaki yeni elektrik fiyatları ise aralık ayı içinde yapılacak düzenlemelerle belli olacak.

BOTAŞ'ın da bugün akşam saatlerinde yeni doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi. Başbakan Tayyip Erdoğan doğalgaza yüzde 10 zam yapılacağını söylemişti.

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