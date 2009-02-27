Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'nde açılacak ''Zamanın Görünen Yüzü: Saatler'' sergisi, 13 Mart–28 Haziran 2009 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Türkiye'nin önemli müze ve özel koleksiyonlarındaki eserlerden derlenerek hazırlanan sergi, insanoğlunun günü, saat dilimlerine ayıran matematiksel sistemi ve bunu hesaplayan objeyi bulmasından 1950'li yıllara kadar geçen tarihi süreci anlatıyor.



Güneş saati, kum saati, silindirik saatler, kule saatleri, gemici saatleri, cami ve meydan saatleri ele alınan eserlerden bazıları arasında yer alıyor.



Sergide, Mustafa Şemi, Mehmet Şükrü, Ahmet Eflaki Dede, Derviş Yahya ve Şeyh Dede gibi eski Türk saat ustalarının yaptığı ve çok azı günümüze ulaşabilmiş saatler yitip giden ustalarıyla anılıyor.



Bu nadide saatler, Dolmabahçe Sarayı saat uzmanı Şule Gürbüz ile saat ustası Recep Gürgen'in değerlendirmeleriyle sergileniyor.



Koç ve Sabancı’nın saatleri



Sergide ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün saatinin yanı sıra Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı gibi ünlü sanayici ve iş adamlarının saatleri de sergilenecek.



Ünlü yazar ve düşünürlerin saat ve zaman konusunda bir ikon haline gelmiş yazıları, serginin küratör ve editörü tarafından arşivler taranarak derlendi.



Ziyaretçiler, bu metinleri duvarlardaki panolardan okuyabilecek.



(AA)

