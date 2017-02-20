Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı için iade talebi

Bir dönem Gülen cemaatinin medyadaki kurumsal yüzü olarak bilinen, önce kayyım atanarak el konulan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında FETÖ/PDY çatı davası kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Çatı dava iddianamesinde Dumanlı’nın örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ve ABD'ye firar ettiği belirtildi. Talepname ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

Öte yandan mahkemece, firari sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk ve Ahmet Kurucan için ABD'ye, Abdullah Aymaz için ise Almanya'ya gönderilmek üzere iade talepnamesi oluşturuldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen 24 firari sanık hakkında bu yılın ocak ayında hazırladığı iade talepnamelerini ilgili ülkelere iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na göndermişti.