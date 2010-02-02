'Zamanı gelince konuşurum'

T24 - Hilmi Özkök’ün ‘Balyoz Planı’nın muhatabı olarak gösterdiği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Hürriyet’e konuştu: “Evet dönemin komutanı da muhatabı da benim.”







Birinci Ordu’da “Balyoz Planı”nı hazırladığı iddialarıyla ilgili olarak, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün “Muhatap dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’dır” sözleri üzerine, Aytaç Yalman Hürriyet’e konuştu. Özkök’ün Balyoz Planı ile igili ‘muhatap’ gösterdiği Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, “Evet dönemin komutanı benim. Muhatap da benim” dedi. Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, sözlerini şöyle sürdürdü:





‘Hilmi paşa haklıdır şimdilik izliyorum’



“Olayları izliyorum. Dönemin Genelkurmay Başkanı, olayın esas muhatabının ben olduğumu söyledi. Hilmi Paşa haklıdır, o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı ben olduğuma göre muhatap da benim. Ancak bu aşamada konuşmayı doğru bulmuyorum; çünkü Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu konuyu araştırdığını, çalışma tamamlanıca sonuçların kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Ben bu açıklamayı bekliyorum. Genelkurmay kurumuna saygımdan dolayı bunu yapıyorum.





‘O dönemde İlker paşa kurmay başkanımdı’



Bu açıklama yapılana kadar konuşmayacağım. Ama tekrarlıyorum. dönemin komutanı olarak muhatap benim. Açıklamadan sonra gerekirse konuşurum. Hilmi Paşa (Özkök) haklıdır, o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı bendim. O işin muhatabı da benim. O dönemde İlker Paşa da (Başbuğ) benim kurmay başkanımdı. O nedenle o da konuyu zaten yakından bilir.”









