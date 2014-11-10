Zaman'dan Hz. Muhammed örneği: Sarayı kendi paranla yapmışsan israf, halkın parası ile yapmışsan haram

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Hz. Muhammed’in hasır üstünde yattığı örnek göstererek, “Bu sarayı kendi paranla yapmışsan israf, halkın parası ile yapmışsan haram” sözünü hatırlattı.

Ekrem Dumanlı’nın Zaman’da “İftiranın en büyüğü” başlığıyla yayımlanan (10 Kasım 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Değer mi Allah aşkına?

Son günlerde Türkiye hakkında yurtdışında çıkan yazılara bakınca üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. “Ak Saray” için yapılan masrafın resmî makamlarca açıklanmasından sonra ortaya çıkan manzara kimi mutlu edebilir ki! Bin odalı devasa bir saray; üstelik mahkeme kararına rağmen yapıldığı için adeta gecekondu hükmünde heyula bir bina. Ve ne yazık ki Başbakanlık makamı için yapıldığı defalarca söylenmesine rağmen, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla Başbakanlık'tan alınıp Cumhurbaşkanlığı'na verilen eşi benzeri dünyada bile az bulunan koskocaman bir yapı. Şatafat, debdebe, lüks çağrışımı yaptığı için hemen herkeste bir kızgınlığa; en azından burukluğa yol açan bir kompleks. Ve maalesef imajı yerle bir edilmiş bir Türkiye.

Amerikan basınında onlarca yazı çıktı “Ak Saray” üzerine. İngiltere'de, Almanya'da ayıplayıcı neşriyat yetmiyormuş gibi İslam ülkelerinde de 'saray'ımızı diline dolayanlar oldu. Çokça israf etmekle suçlanan Suudi Arabistan'da bile basın çok ağır eleştiriler neşretti hakkında. El Arabiya, Saray'ı Çavuşesku ve Hitler'in o aşırı lüks sarayları ile mukayese etmiş. Batı basınındaki Çavuşesku Sarayı yakıştırması İslam dünyasına da sıçramış demek ki.

Hükümet ve parti içinde de “Saray” huzursuzluğu olduğu aşikâr. İsraf hakkında sarf edilen sözlerde bunu herkes görüyor. Bu tür debdebe ve şatafatın İslamî olmadığı da çok net. Hal böyle olunca, “Oh olsun, rezil oldunuz dünyaya” demek mümkün değil; çünkü dünyadan biraz daha kâm almak için yapılan bazı şeyler hem bu ülkeye çok zarar veriyor hem de iddia ettiğiniz kimlik yüzünden İslam'a.

Sakın 'büyük devlet' imajından bahsetmeyin. Hz. Muhammed (sas) hasır üstünde yatar, dünyanın en sade insanı sıfatıyla yöneticileri israftan men ederdi. Büyük sahabe Ebu Zerr (ra), Şam valisinin görkemli sarayını görünce kükremiş, Hz. Muhammed'i (sas) örnek vermiş ve “Bu sarayı kendi paranla yapmışsan israf, halkın parası ile yapmışsan haram” demişti. Sahi kimi örnek aldınız, kimin arkasından gidiyorsunuz?