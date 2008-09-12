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Politika

Zaman'dan Genelkurmay'a mektup

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Genelkurmay'ın, muhafazakar gazetelerin bazılarına uyguladığı akreditasyon yasağınn kaldırmasını istedi

12 Eylül 2008 03:00

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Genelkurmay Başkanlığı'nın muhafazakar gazetelerin bazılarına hala uyguladığı akreditasyon yasağını eleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un gazete ve televizyonların yöneticileriyle 16 ve 17 Eylül'de bir araya geleceği iletişim toplantıları için önceki gün yapılan davet, muhafazakar çizgideki bazı gazete ve televizyonlara uygulanan yasağın kısmen kaldırılacağını ortaya çıkarmıştı. 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen iletişim toplantıları için Yeni Şafak gazetesi, Star gazetesi ve Kanal 24 televizyonu yöneticilerine davetiye gönderilmişti. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ile Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi ve Star Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ile Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar'a ismen davetiye gönderildiği öğrenilmişti.
Zaman, Vakit gibi gazeteler ile STV gibi medya kuruluşları yöneticilerine ise davetiye gönderilmemişti.
Genelkurmay'ın akreditasyon ambargosunu sürdürdüğü gazetelerden biri olan Zaman'ın genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, 11 Eylül Perşembe günü köşesinde Genelkurmay Başkanlığı'na bir not yazdı. Dumanlı, akreditasyon yasağının tamamen kaldırılmasını istedi. Dumanlı'nın yazısı şöyle:


NOT: Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, yapacağı basın toplantısı için akreditasyon sınırlarını biraz daha genişletti. İyi de yaptı. Ne var ki bazı medya kuruluşlarını toplantının yine dışında tuttu. Tabii ki kendi takdirleridir. Bir yönüyle şöyle söyleyebilirim: Akredite etseler de olur, etmeseler de; kendi bilecekleri bir konu. Basın, meşruiyetini kurumlardan değil kamu vicdanından alır. Yine de işin incitici bir tarafı var, o açıdan yapılanın doğru olmadığı çok açık. Halkın teveccühüyle ayakta duran gazete ve televizyonlara iki bin yıllık bir ordunun ayrımcılık kokan bir tavır sergilemesi düşünülemez, kabul edilemez. En azından yapılan, milyonlarca insanı rencide edecek bir davranıştır. Umarım Genelkurmay Başkanı yanlış anlamaya sebep olacak bu tutumu ilk fırsatta ortadan kaldıracak ve ordumuzla halkımızın tam kucaklaşması konusunda yapıcı adımlar atacaktır.

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