Zamanda yolculuk mümkün mü?

T24- YouTube'da şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon kişinin izlediği videoyu yükleyen Kuzey İrlandalı yönetmene göre bu sorunun yanıtı evet.



İrlandalı yönetmen zamanda yolculuğun kanıtını bir Chaplin filminde bulduğunu söylüyor

Yaklaşık bir yıl önce izlediği bir filmdeki garip bir sahne, yönetmen George Clarke'ın o zamandır kafasını kurcalıyormuş.





Charlie Chaplin'in filmlerinin derlendiği bir DVD'de, Sirk adlı filmin 1928'deki Hollywood prömiyerinin görüntülerinde, sokakta yürüyen ve cep telefonuyla konuşur gibi görünen yaşlı bir kadın dikkatini çekiyor.





Bu sahnenin videosunu kendi sunuşuyla birlikte tıklayın YouTube'a yükleyen Clarke, bu sahnenin zamanda yolculuktan başka bir izahı olamayacağını söylüyor.





Topu topu 30 saniyelik görüntüde cep telefonu görünmüyor.





Sadece elini cep telefonu tutar gibi kulağına dayamış yaşlı bir kadının konuştuğu fark ediliyor.

Yönetmen Clarke sadece kendisinin değil bu görüntüyü izlettiği herkesin aynı görüşte olduğunu, kadının cep telefonuyla konuşur gibi göründüğünü belirtiyor.