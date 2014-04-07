Zamana karşı yarış



Hint Okyanusu’nda düşen Malezya uçağının enkazına ulaşabilmek için arama çalışmalarını sürdüren Avustralyalı ekibin koordinatörü Angus Houston’ın hafta sonu kara kutudan sinyal aldıklarını açıklaması umutları artırmıştı.

Ancak yoğunlaştırılan arama çalışmalarından şimdiye kadar sonuç alınamadı. Kara kutuya ulaşılabilmesi için de zaman giderek daralıyor.

Kara kutudaki pilin yaklaşık 30 gün dayandığını ve pilin bitmesinin ardından kara kutunun sinyal gönderemeyeceğini belirten yetkililer, bunun da uçağın enkazına ulaşılmasını güçleştireceğine dikkat çekiyor.

“Ocean Shield” adlı Avustralya gemisinden söz konusu sinyalin Perth kentinin bin 700 kilometre kuzeybatısından geldiğini belirlenmişti. Gemideki özel bir alet, uçak sinyallerini 6 bin derinliğe kadar tespit edebiliyor.

Avustralyalı yetkililer, 9 askeri, 3 sivil uçakla birlikte 14 geminin pazartesi günü üç farklı arama bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uçağın düşüş nedeni ancak kara kutu bulunabilirse ortaya çıkarılabilecek.