T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Zamana karşı yarış

Malezya uçağının enkazına ulaşmaya çalışan arama ekipleri, kara kutudan geldiği belirtilen sinyalin izini sürüyor. Ancak kara kutuya ulaşabilmek için zaman daralıyor.

07 Nisan 2014 22:55


Hint Okyanusu’nda düşen Malezya uçağının enkazına ulaşabilmek için arama çalışmalarını sürdüren Avustralyalı ekibin koordinatörü Angus Houston’ın hafta sonu kara kutudan sinyal aldıklarını açıklaması umutları artırmıştı.

Ancak yoğunlaştırılan arama çalışmalarından şimdiye kadar sonuç alınamadı. Kara kutuya ulaşılabilmesi için de zaman giderek daralıyor.

Kara kutudaki pilin yaklaşık 30 gün dayandığını ve pilin bitmesinin ardından kara kutunun sinyal gönderemeyeceğini belirten yetkililer, bunun da uçağın enkazına ulaşılmasını güçleştireceğine dikkat çekiyor.

“Ocean Shield” adlı Avustralya gemisinden söz konusu sinyalin Perth kentinin bin 700 kilometre kuzeybatısından geldiğini belirlenmişti. Gemideki özel bir alet, uçak sinyallerini 6 bin derinliğe kadar tespit edebiliyor.

Avustralyalı yetkililer, 9 askeri, 3 sivil uçakla birlikte 14 geminin pazartesi günü üç farklı arama bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uçağın düşüş nedeni ancak kara kutu bulunabilirse ortaya çıkarılabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MalezyaOkyanusuAvustralyalıAngus HoustonShield”AvustralyaPerthDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24