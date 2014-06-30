Zaman Kitap, Diyanet Fuarı'na alınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği 33. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’na Zaman Kitap’ın da aralarında olduğu 20 yayınevi alınmadı. Zaman Kitap’a yapılan yazılı açıklamada ‘alan darlığı’ gerekçe gösterilirken, önceki gün fuarın açılışına katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar, kararı ‘yaşanan süreç’e bağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 33.sü gerçekleştirilen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’na Zaman Kitap’ın da aralarında bulunduğu 20 yayınevini almadı. Önceki gün Beyazıt Meydanı’nda açılan fuara Boğaziçi Yayınları, Muştu, Yakamoz, İrfan, Babıali Kültür Yayınları, Zaman Kitap gibi 20 yayınevi “yer yok” gerekçesiyle alınmazken 30’a yakın yeni yayınevine fuarda stant verildi.

Kaynak Yayınları’nın standını da yarı yarıya küçülten fuar yönetimi, Zaman Kitap’a ‘alan darlığı’nı gerekçe göstererek stant vermezken yayınevi kimliği olmayan Yeni Şafak ve Star gazetelerine fuarda yer tahsis etti.

2010 yılından bu yana Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen fuarın civarında restorasyon çalışmaları sonucu alanın küçüldüğü öne sürüldü. İki yayınevine yapılan açıklamada, fuara alınmamanın gerekçesi olarak restorasyon çalışmalarından doğan yer sıkıntısı gösterildi. Ancak fuara alınan yeni yayınevlerinin hangi kriterlere göre belirlendiği açıklanmadı.

Önceki gün fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar, Zaman Kitap'ın fuara alınmaması ve Kaynak Yayınları'nın alanının daraltılmasını 17 Aralık sonrası ‘yaşanan süreç'e bağladı. Özavşar, konuyla ilgili olarak, "İşin teknik boyutunu bilmiyorum ama herhalde yaşanan süreçle alakalıdır o" ifadelerini kullandı.

'Fuarcılık kültüründe böyle bir uygulama yok'

Zaman Kitap Editörü Yusuf Çağlar, 2003 yılından bu yana fuara katıldıklarını hatırlatarak, "Bir gruba ait üç yayınevi olduğu için sizi almıyoruz, bu yıl çok başvuru var. Sizi fuardan çıkardık, diğer başvuruları kabul ettik" gibi gerekçelerle fuarın dışında tutulduklarını söyledi.

Çağlar, "Zaman Kitap'ın bu sene fuara alınmamasının tek sebebi vardır. O da Diyanet İşleri'nin ve Diyanet İşleri Başkanı'nı temsil eden yöneticilerin ‘kitap'tan uzaklaşarak siyasi olayların tesiri altında karar vermeleri. Günden güne kitaptan uzaklaşan kurumlarımızın sonunda telafisi imkânsız hatalara düştüklerine müşahhas bir örneği bu vesile ile bizler de yaşayıp görmüş olduk" diye konuştu.

Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada ise fuarcılık geleneğinde, kendi isteğiyle yerinden feragat etmediği sürece hiçbir yayınevinin kullandığı alanın elinden alınamayacağı belirtildi. Kaynak Yayınları yetkililerinin açıklamasında ayrıca, fuarın Ankara Kocatepe'deki ayağında çocuk yayınları standında kendilerine yer verilmediğini söyledi. Yayınevinin açıklamasında, "Alanımızın 50 metrekareden 25'e düşürülmesinin bilimle, kültürle, yerle alakası yok. Bilimsel gelişime katkı sağlayacak fuarların siyasi konjonktür gereği bu şekilde engellenmesini son derece yanlış buluyoruz ve bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.