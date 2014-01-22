Zaman, hükümet için 'belgesel' yaptı

Zaman gazetesi, AKP Hükümeti için video hazırladı. 2013 Türkçe Olimpiyatları'nda konuşan hükümet mensuplarının sözlerine yer verilen videoda, "o zamandan bu zamana ne değişti?" diye soruluyor.

Fethulah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesi, cemaat ile gergin ilişki içersindeki AKP Hükümeti'ni bu kez video ile eleştirdi. Videoda, Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmaları hatırlatıldı. O zaman yüzyılın barış hareketi olan Hizmet, bugün nasıl Haşhaşiler'e benzetildi diye soruldu.

Zaman gazetesinin internet sitesinde yer alan video için şunlar yazıyor:

"Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı hükümet üyeleri, Hizmet'e gönül verenleri yaralayan iddialarını dillerinden düşürmüyor.

Şimdilerde virüs, Haşhaşi, terör, çete gibi vicdanlara sığmayan yaftalamalar bulunan bu isimlerin yıllardan beri tanıdıkları Camia'ya yönelik yaptıkları övgü dolu ifadeler daha hafızalarda...

Son Türkçe Olimpiyatları'nda yaptığı konuşmada 'yüzyılın barış hareketi' diye nitelediği Hizmet için bugün akıl almaz ifadeler kullanan Başbakan ve bazı bakanlar için şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor: Ne değişti?"

Zaman gazetesinin "Ne Değişti?" videosu şöyle:

