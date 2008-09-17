

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, takımın performansının beklentilerine cevap vermediğini söyledi. Sakatlıklardan da yakınan Polat, Skibbe'ye sahip çıkarak, "Biraz zaman gerekiyor" dedi.



Galatasaray, UEFA Kupası 1. turunda İsviçre'nin Bellinzona takımıyla yarın yapacağı ilk maç için Basel kentine gitti.



Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, öğleden sonra, karşılaşmanın yapılacağı Basel'e hareket etti.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, İsviçre'ye hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İsviçre'ye çok sayıda eksikle gittiklerini belirten başkan Polat, buna rağmen amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.



UEFA Kupası'nda kademelerin birer birer geçilmesi gerektiğini kaydeden Adnan Polat, ''Galatasaray camiasını, taraftarını tatmin edecek netice tabii ki final oynayıp, kupayı kazanmak. Tesadüfen de bu sezon UEFA Kupası finali Türkiye'de, Kadıköy'de. Hedef olarak kendimize tabii ki orayı koyuyoruz. Ama öncelikli olarak yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz'' dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, gazetecilerin, takımın durumunu sorması üzerine ise, ''Takımın performansı beklentilerime cevap vermiyor. Ama nedenlerini biliyorum, onun için de biraz zaman gerektiğini düşünüyorum. Takım, sezon başladığında ilk kez bir araya gelmişti. Gerek milli takımdaki futbolcularımız, gerek kendi ülkelerindeki milli takımlara 14 civarında futbolcumuz gitmişti. Bir de ciddi anlamda sakatlık problemi yaşıyoruz. Şu anda da Arda Turan, Mehmet Topal, Hakan Balta gibi 10 futbolcumuz sakat. Dolayısıyla hocayı pek fazla suçlamamak lazım. Takım halinde çalışma imkanı bir türlü bulamadı. Daha iyi olacağız'' şeklinde konuştu.





Polat, bir gazetecinin, ''Emre için yetiştirme bedeli talebiniz doğru mudur'' sorusu üzerine de ''UEFA kurallarına göre prosedürü işlettik. Biz de aldığımız futbolcular için ödüyorduk. Emre için bir etiştirme bedeli Galatasaray'a ödenecek'' yanıtını verdi.



Bu arada, havalimanında çok sayıda medya mensubunun kendilerini görüntülediğini gören Galatasaraylı bazı futbolcular, gazetecilerin çokluğu karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler.

