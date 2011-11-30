-Zaman gazetesi 25. yılını kutladı İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, toplum ve medya arasındaki ilişkinin güven eksenli olması gerektiğini belirterek, ''Medyada da güven ve kalitenin uzun vadede başarının temeli olduğunu başarılı örneklerle görüyoruz. Zaman gazetesi de bu örneklerden biridir'' dedi. Zaman gazetesinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Babacan, son 25 yılda Türkiye'nin çok farklı olaylara tanık olduğunu söyledi. Babacan, ''Türkiye'nin son 9 yıldır geçirdiği dönüşüm süreci, gerçekten sadece ülkemiz için değil, içinde bulunduğumuz bölge ve dünya için son derece önemli'' dedi. Türkiye'nin demokrasi yolunda attığı adımlar, temel hak ve özgürlükler konusunda yaşadığı dönüşüm, Türkiye'nin bir hukuk devleti olma çabası, ekonomik dönüşüm ve sosyal değişimlerin yaşandığı dönemi tarihi bir süreç olarak nitelendiren Babacan, ''Bu tarihi süreçte Zaman gazetesinin katkısı, rolü gerçekten büyük. Zaman gazetesi deyince aklımıza öncelikle, şartlar ne olursa olsun doğruyu yazmak, doğruyu savunmak ve haklının yanında durmak geliyor. İlkeli ve prensipli duruş, güzel, kaliteli çizgisel tasarım ve özenli seçilmiş fotoğraflar akla geliyor'' diye konuştu. Zaman gazetesinin yanı sıra Türk basınının son 25 yılını da değerlendiren Babacan, şunları kaydetti: ''Medyamız 25 yılda dünya tarafından güvenle daha çok takip edilir duruma geldi. Bu güven, her işte olduğu gibi çok önemli bir konu. Ben ticaret hayatından geliyorum. İş hayatında hep 'güven' derdik. Siyasette de bunun aynısı olduğunu yaşayarak öğrendik. Ancak medyada da güven ve kalitenin uzun vadede başarının temeli olduğunu başarılı örneklerle görüyoruz. Zaman gazetesi de bu örneklerden biridir.'' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte medyanın rolünün çok büyük olduğunu vurgulayarak, ''Demokrasinin dördüncü büyük gücü olarak bahsedilen medyanın üzerine düşeni yapması gereken bir dönemde yaşamaktayız. Medyada sorumluluk taşıyan bir anlayışın hakim olması gerekiyor'' dedi. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ise Zaman gazetesinin Türkiye'deki değişimlerin önemli bir simgesi olduğunu ifade ederek, gazetenin gücünü akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selimden aldığını kaydetti. Dumanlı, insan merkezli bir gazete yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kıran, döken, parçalayan bir yayıncılık yapmamak için, kimi zaman üzülüyoruz ancak bunu elden bırakmamak istiyoruz. Türkiye gerçeklerinden kopmayan, dünya standartlarını zorlayan bir gazete yapabilmenin bedeli kimi zaman ağır oluyor. 'Bu kadar ciddi bir gazeteyi kim okuyacak?' diyenlerden, sizi dar bir çevreye yaftalamaya kadar pek çok değişik tavırla karşı karşıya kalıyorsunuz. Daha özgür bir Türkiye hayal ettiğinizde anti demokratik kabuslarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bütün bunlara göğüs germek, insan ve vatan sevgisi ile mümkün olur.''