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Zaman: Erdoğan, her bakanlıktan Saray ile temasta olacak bir memur istedi

'Valilikler, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen talimatı bütün kaymakamlık ve müdürlüklere iletti'

27 Haziran 2015 14:53

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin, bakanlıklara gönderdiği yazı ile her müdürlükte Saray'ın doğrudan irtibata geçebileceği bir memur seçilmesini istediği iddia edildi.

Zaman'da yer alan habere göre, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden bakanlıklara gönderilen yazı, bakanlıklardan da merkez ve taşra teşkilatına iletildi. Habere göre yazıda, her kurumun bir memur seçmesi ve personel bilgileri ile e-posta adresinin Saray'a bildirilmesi isteniyor. Gerekçe olarak da ‘Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen taleplerin hızlı ve nitelikli yönlendirilmesi' gösteriliyor. Saray, Başbakanlık'ın ihbar ve şikâyet hattı BİMER'e paralel olarak CİMER'i (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kurmuştu.

Valilikler, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen talimatı bütün kaymakamlık ve müdürlüklere iletti.

Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kamu bürokrasisinde önemli değişiklikler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı değiştirilerek Saray bünyesinde icracı başkanlıklar oluşturulmuş, daha önce 4 olan başkanlık sayısı 13'e çıkarılmıştı. İdari ve Mali İşler, Kurumsal İletişim, Bilişim Teknolojileri ile İnsan Kaynakları başkanlıklarına, İç Güvenlik Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Ekonomi Başkanlığı, Savunma Başkanlığı, Enerji Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı, Yatırım İzleme Başkanlığı kurulmuştu. 

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