Zaman da 'yandaş gazeteler' dedi ve liste verdi

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi, devlet içinde var olduğu öne sürülen “paralel yapı”yla ilişkilendirilen, Başbakanlık ofisindeki böcek soruşturmasıyla ilgili Teftiş Kurulu raporunun ayrıntılarının ilk kez 1 Şubat’ta, hükümete yakın gazetelerde yayımlandığını hatırlattı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin ilk kez yandaş olarak “yandaş” olarak nitelendirildiği haberde, bu gazeteler “Star, Yeni Şafak, Sabah, Akşam ve Takvim” olarak listelendi.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile tırmanan AKP Gülen cemaati kavgası sıcaklığını korurken, gerilim cemaat ve hükümete yakın yayın organları arasında da sürüyor.

Zaman gazetesinde bugün yer alan bir haberde, hükümete yakın gazeteler “yandaş” olarak nitelendirilerek listelendi.

Zaman gazetesinin bugünkü (5 Şubat) nüshasında yayımlanan, “Asıl sızdırma yandaş gazetelere yapılıyor” başlıklı haber şöyle:

‘Asıl sızdırma yandaş gazetelere yapılıyor’

Başbakan’ın ‘paralel yapı’ iddiasının aksine, Başbakanlık ofisindeki böcek soruşturmasıyla ilgili Teftiş Kurulu raporunun ayrıntıları ilk olarak iktidara yakın gazetelerde yayımlandı. Yandaş gazeteler Star, Yeni Şafak, Sabah, Akşam ve Takvim, 1 Şubat’ta yayımladıkları haberlerde, rapordaki iddialara genişçe yer verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya gezisi öncesinde, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı böcek raporu ile ‘MİT’in Reza Zarrab’ uyarısı konusunda ilginç sözler sarf etti. Erdoğan, bir muhabirin “Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun böcek raporuyla ilgili ayrıntılar medyada yer aldı. Başbakanlık koruma ekibinden alt düzeyli bir yöneticinin yerleştirdiğine inanılıyor. Bu konu ile ilgili gelişmeler nelerdir?” sorusu üzerine şu manidar cevabı verdi: “Ben bu ayrıntıları bilmiyorum. Başbakanlık Teftiş Kurulu ‘çok gizlilik’ kaydıyla, Ankara Başsavcılığı’na bunu gönderiyor. E şimdi bundan sizin haberiniz oluyor. İşte paralel devlet bu, paralel yapılanma bu.” Ancak Başbakan’ın bu sözleri gerçeği yansıtmıyor. Zira söz konusu raporla ilgili haber önce Habertürk gazetesinde yayınlandı. Pek fazla detayın yer almadığı haberin bir benzeri Anadolu Ajansı tarafından 31 Ocak’ta servis edildi. İnternet sitelerine de düşen bu haberde ‘böcek soruşturmasının TMK 10. maddesiyle görevli başsavcı vekilliğine gönderildiği’ bilgisi yer alıyordu.

Raporun detaylarına ilişkin iddialar ise ilk önce hükümete yakın gazetelere servis edildi. 5 gazete, haberi 1 Şubat 2014 tarihli sayılarında yayınladı. Bunlardan Yeni Şafak, haberi, “Böcekler casus işi” başlığıyla verdi. Teftiş Kurulu raporuna ilişkin şu bilgiler haberde yer aldı: “Teftiş Kurulu’ndan gelen rapor da bu kapsamda özel yetkili savcılığa gönderildi. Böceklerin kimler tarafından konulduğunun tespit edildiği belirtilen raporda dinleyenlerin kimler olduğuna ilişkin sağlıklı bir veri elde edilemediği ifadesi yer aldı.” Star ise “İsimler belli, böcek savcıda” başlığıyla verdi haberi. “Başbakan Erdoğan’ın ofisinde bulunan dinleme cihazıyla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu tamamlandı. Rapor, ‘Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk’ şüphesiyle örgüt suçlarına bakan savcılığa gönderildi. Raporda, ‘Böcekle ilişkili bazı isimler de yer aldı.’ ifadesi dikkat çekti. Kara propaganda konusundaki tartışmalarla gündeme gelen Sabah Gazetesi de aynı gün haberinde, ‘Savcılık böcek dosyasını açıyor’ başlığını attı. “Raporda casusluk faaliyeti tespiti yapıldığı için Başsavcılık dosyayla ilgili Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10’uncu madde ile yetkili 3 savcı görevlendirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Akşam da haberi birinci sayfadan ‘Böcek raporu savcılıkta’ başlığıyla manşetin üzerinden gördü. Haberde, Teftiş Kurulu’nun tamamlanan raporunun gereğinin yapılması için Başbakanlık ve savcılığa gönderildiği belirtiliyordu. Takvim ise birinci sayfasında gördüğü haberde ‘Casus böcek’ başlığını tercih etti. Başbakan, MİT’in Reza Zarrab konusunda kendisini 8 önce uyardığına ilişkin soruyu cevaplarken de, net ifadeler kullanmadı ve ‘paralel yapı’dan bahsetti. Bu haber de ilk olarak 5 Ocak’ta T24 internet sitesinde yayınlandı. Bunun ardından Türkiye gündeminden düşmedi. Habere göre, MİT, 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan önce, 18 Nisan 2013’te hazırladığı üç sayfalık raporda, tutuklanan İranlı işadamı Zarrab’ın bazı bakanlarla ilişkisi yer alıyordu. Raporun sonuç bölümünde ise bakanların Zarrab ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde bunun hükümetin aleyhinde kullanılacağı belirtiliyordu. Bu iddia, bir aydır tartışılmasına, medyada yazılmasına, CHP ve MHP liderleri her platformda Başbakan’dan cevap istemesine karşın Erdoğan sessiz kalmıştı.