Zaman ayarlı bomba Baydemir için miydi?

T24- Tunceli Belediyesi binasında bulunan şüpheli paketten zaman ayarlı patlayıcı madde çıktı. Bombanın 5 gün önce belediyeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir için konulduğu iddia edildi.

Moğoltay Mahallesi Okullar Caddesi üzerindeki Tunceli Belediyesi binasının 4. katında bir belediye personeli tarafından şüpheli paket görülmesi üzerine emniyete haber verildi.

Belediye binasında güvenlik önlemleri alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, fünyeyle şüpheli paketi patlattı. Polis tarafından yapılan incelemede paket içerisinde zaman ayarlı patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Patlayıcının, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in geçen Cumartesi günü binada bulunduğu sırada patlamaya ayarlandığı öne sürüldü.

Ancak düzenekteki pilin bitmesi üzerine bombanın patlamadığı anlaşıldı. Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir, Cumartesi günü Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmıştı.

Baydemir, aynı gün belediye binasının 5'inci katındaki konferans salonunda bir konuşma yapmıştı.

Osman Baydemir'ın burada yaptığı konuşmada "Ay yıldızlı bayrağımızla sarı-kırmızı-yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur" şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı.

Öte yandan, belediye binasında ikinci bir patlayıcı madde bulunması ihtimaline karşı arama yapıldı.

Aramada başka patlayıcı maddeye rastlanmadığı öğrenildi