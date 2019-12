Türkiye Özel Okullar Birliği Başkan Cem Gülan, "Özel okullara tavsiye ediyoruz. "Bu yıl fiyatlara zam yok, yapmak isteyenler de en fazla yüzde 6-8 arasında yapacak. Yüzde 20 zam yapandan hesap sorarım" dedi.



Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan, her yıl mayıs ayında ücretlerini açıklaması gereken özel okullara kesinlikle ücret dikte edemeyeceklerini belirterek, "Ama her zaman şu tavsiyemiz var. Uygulayabileceğiniz en düşük ücret artışını açıklayın ki ne veli, ne öğrenci ne de kurum zarar görsün" dedi. Cem Gülan, "Çok çaresiz durumda kalanlar enflasyon oranında zam yapsın. Bunun dışına çıkan olur, yüzde 20 zam yapan olursa kamuoyu da, devlet de, biz de gereğini sorarız" mesajını verdi.



Özel okulların ara sınıflarına şartlar uygunsa zaten enflasyon oranında zam yaptığını hatırlatan Cem Gülan, şöyle konuştu: "Bu da yüzde 6-8 arasında oluyor. Okulların krizde hiçbir biriminde maliyeti azaltma şansı yok. Öğretmenin ders saati azaltılamaz, ısınmadan, hijyenden, teknolojiden vazgeçilemez. Biz okullara kesinlikle ücret dikte edemeyiz. Ama, her zaman şu tavsiyemiz var. Uygulayabileceğiniz en düşük ücret artışını açıklayın ki ne veli ne öğrenci ne de kurum zarar görsün. Biz bu yıl da aynı tavsiyede bulunacağız. Bu sene okulların öğrenci kaybetmemesi, yaşamlarını davam ettirmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



Erken kayıt önerisi



Gülan, zaten eğitim kurumlarının bugünkü koşullarda kár etmeyi bile düşünemediğini, çok kısıtlı sayıda kurumun kár edebileceğini söyledi. Eğitim kurumlarına maliyet hesaplarını gözden geçirmeleri, çok çaresiz durumda kalanların enflasyon oranında zam yapması çağrısı yaptı. Gülan, "Eğer bunun dışına çıkarak yüzde 20 zam yapan olursa kamuoyu da, devlet de, biz de gereğini sorarız" dedi.



Taksit sayısı artırılabilir



Haziran öncesi kayıt yapan velilere özel imkânlar tanınacağını söyleyen Gülan, okul ücretlerinin daha fazla taksitlendirilmesi veya olası zamdan etkilenmemesi için karar aldıklarını söyledi: "Erken kayıt yapan veliye özel imkanlar sağlanabilir. Erken kayıtla okul en azından önümüzdeki yılın programını yapabilir. Kaç öğretmen çalıştıracağını, kaç sınıf açacağını planlar."



Veliye indirim kuponu gündemde



Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan, özel okulların diğer dernek başkanları ile bir araya gelip Maliye, Eğitim ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlarını ziyaret edip, KDV ve SSK primlerinde indirim isteyeceklerini açıkladı. Bu isteklerinin karşılanması halinde velilere indirim müjdesi vereceklerini söyledi. Gülan, "Gönlümdeki şey, devletin özel hastanelerdeki gibi özel okullardan da hizmet satın alması. Ya da velilere indirim kuponları verip ekonomik krizde onları rahatlatması" dedi.