Zam yapan inşaat şirketleri indirimli faiz kampanyasından yararlandırılmayacak

Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ortak bir açıklama yaparak, 27 Mayıs tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış firmaların indirimli faizle verilen Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketlerinden yararlandırılmayacağını duyurdu.

İndirimli kredi paketlerinin açıklanması sonrasında özellikle gayrimenkulde yüksek oranlı zamlar yapıldığı yönünde çeşitli haberler yayınlanmıştı.

Kamu bankalarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır.

27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve Bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir."