-ZAM ŞAMPİYONU PTT KOLİ GÖNDERME ÜCRETİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Temmuz ayında fiyatı en çok artan hizmet, yüzde 33,33 ile PTT koli gönderme ücreti oldu. Bunu yüzde 24,90 ile limon fiyatındaki artış izlerken, yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlardaki fiyat artışı devam etti. Haziranda bir önceki aya göre yüzde 52,45 artan yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turların bedeli, Temmuzda da yine bir önceki aya göre yüzde 19,54 yükseldi. Tüketici bazında en fazla fiyatı düşen ürün, yüzde 24,86 ile karpuz oldu. Geçen ay, koyun ve dana eti fiyatları, hem üretici hem de tüketici bazında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE bazında, en yüksek fiyat artışları, PTT koli gönderme ücreti, limon ve yurtiçi turlar dışında, yüzde 6,90 ile uçak bileti, yüzde 6,06 ile yatak odası takımı, yüzde 5,50 ile araba kiralama ücreti, yüzde 4,41 ile tek kişilik yatak, yüzde 3,70 ile şehirlerarası otobüs ücretinde gerçekleşti. Temmuz'da yumurtanın fiyatı yüzde 2,32, ceviz içinin fiyatı yüzde 2,02, kahvenin fiyatı yüzde 1,97, özel lise ücreti ve meyve suyu fiyatı yüzde 1,71, reçelin fiyatı yüzde 1,49, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 1,36, özel ilköğretim ücreti yüzde 1,35 ve LPG dolum ücreti yüze 0,91 arttı. -ETİN HEM ÜRETİCİ HEM DE TÜKETİCİ İÇİN FİYATI ARTTI- TÜİK verilerine göre et, hem üretici hem de tüketici bazında, Temmuzda fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. TÜFE bazında; koyun eti fiyatları yüzde 6,03, tavuk eti fiyatları yüzde 5,72, dana eti fiyatı yüzde 4,49 arttı. -TEMMUZ'DA KARPUZUN FİYATI YÜZDE 24,86 DÜŞTÜ Temmuz'da, TÜFE açısından fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 24,86 ile karpuz oldu. Karpuzu, yüzde 22,09 fiyat düşüşü ile patlıcan, yüzde 21,03 fiyat düşüşü ile dolmalık biber ve yüzde 14,28 ile patates izledi.