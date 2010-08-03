T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ZAM ŞAMPİYONU PTT KOLİ GÖNDERME ÜCRETİ ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 15:02

-ZAM ŞAMPİYONU PTT KOLİ GÖNDERME ÜCRETİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Temmuz ayında fiyatı en çok artan hizmet, yüzde 33,33 ile PTT koli gönderme ücreti oldu. Bunu yüzde 24,90 ile limon fiyatındaki artış izlerken, yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlardaki fiyat artışı devam etti.  Haziranda bir önceki aya göre yüzde 52,45 artan yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turların bedeli, Temmuzda da yine bir önceki aya göre yüzde 19,54 yükseldi. Tüketici bazında en fazla fiyatı düşen ürün, yüzde 24,86 ile karpuz oldu. Geçen ay, koyun ve dana eti fiyatları, hem üretici hem de tüketici bazında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE bazında, en yüksek fiyat artışları, PTT koli gönderme ücreti, limon ve yurtiçi turlar dışında, yüzde 6,90 ile uçak bileti, yüzde 6,06 ile yatak odası takımı, yüzde 5,50 ile araba kiralama ücreti, yüzde 4,41 ile tek kişilik yatak, yüzde 3,70 ile şehirlerarası otobüs ücretinde gerçekleşti.  Temmuz'da yumurtanın fiyatı yüzde 2,32, ceviz içinin fiyatı yüzde 2,02, kahvenin fiyatı yüzde 1,97, özel lise ücreti ve meyve suyu fiyatı yüzde 1,71, reçelin fiyatı yüzde 1,49, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 1,36, özel ilköğretim ücreti yüzde 1,35 ve LPG dolum ücreti yüze 0,91 arttı. -ETİN HEM ÜRETİCİ HEM DE TÜKETİCİ İÇİN FİYATI ARTTI-  TÜİK verilerine göre et, hem üretici hem de tüketici bazında, Temmuzda fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.  TÜFE bazında; koyun eti fiyatları yüzde 6,03, tavuk eti fiyatları yüzde 5,72, dana eti fiyatı yüzde 4,49 arttı. -TEMMUZ'DA KARPUZUN FİYATI YÜZDE 24,86 DÜŞTÜ  Temmuz'da, TÜFE açısından fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 24,86 ile karpuz oldu. Karpuzu, yüzde 22,09 fiyat düşüşü ile patlıcan, yüzde 21,03 fiyat düşüşü ile dolmalık biber ve yüzde 14,28 ile patates izledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24