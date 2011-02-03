-ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 55,01 ile kuru soğan oldu. Bunu, yüzde 28,59 ile patlıcan, yüzde 26,33 ile kabak izledi. Tüketici fiyatları açısından Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,20 ile kadın kazağı oldu. Geçen ay fiyatlar etekte yüzde 12,22, paltoda yüzde 11,77, çocuk kazağında ise yüzde 11,10 oranında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE bazında, en yüksek fiyat artışları kurusoğan, patlıcan ve kabağın dışında yüzde 23,53 ile salatalıkta, yüzde 20 ile sayısal lotoda, yüzde 19,15 ile mandalinada, yüzde 15,28 ile sivri biberde, yüzde 7,58 ile ulaşım araçları ile ilgili hizmetlerde, yüzde 7,38 ile resmi evraklarla ilgili hizmetlerde, yüzde 5,25 ile de bulaşık makinesinde gerçekleşti. Ocak ayında kuru kayısının fiyatı 4,58, buğday ununun fiyatı 4,15, kablo-özel tv yayın hizmetlerinin fiyatı yüzde 3,92, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 3,86, no-frost buzdolabının fiyatı yüzde 3,66, mazotun fiyatı yüzde 3,03 tavuk etinin fiyatı yüzde 2,95, çift kişilik yatağın fiyatı yüzde 2,79, benzinin fiyatı yüzde 2,72, belediye suyunun fiyatı da yüzde 2,52 arttı. -ÜRETİCİ FİYATLARINDA ZAM ŞAMPİYONU HAMSİ- Üretici Fiyatları (ÜFE) bazında ise fiyatı en çok artış gösteren ürün yüzde 51,58 ile hamsi oldu. Bunu yüzde 36,69 ile limon, yüzde 33,49 ile marul (kıvırcık), yüzde 11,14 ile de inşaat demiri izledi. pamuklu nevresim takımının fiyatı Ocakta yüzde 10,87, ham petrolün fiyatı yüzde 10,44, kurşunsuz benzinin fiyatı yüzde 9,49, dokuma kumaşlar için pamuklu ipliklerin fiyatı yüzde 8,58, rafine mısır yağının fiyatı yüzde 7,93, dizel yakıtı (motorin) fiyatı yüzde 7,65, fuel-oil no.6'nın fiyatı yüzde 7,15, buğdayın fiyatı yüzde 4,71, büyükbaş hayvan yeminin fiyatı yüzde 4,41, rafine ayçiçek yağının fiyatı yüzde 4,27, linyit kömürünün fiyatı yüzde 4,26, demir ve çelikten boruların fiyatı yüzde 3,54, dizel veya yarı dizel motorlu yük taşıtlarının fiyatı yüzde 3,51, buğday ununun fiyatı yüzde 3,12, rafine zeytinyağının fiyatı da yüzde 3,02 arttı. ÜFE bazında Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürün yüzde 41,60 ile taze soğan oldu. Bunu yüzde 17,51 ile portakal, yüzde 12,30 ile kadın pantolonları, yüzde 11,76 ile beyaz lahana, yüzde 8,35 ile margarinler izledi. TÜFE'ye göre, Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en fazla artış gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranları şöyle oldu: