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Ekonomi

Zam, kırmızı et beyaz et dinlemiyor

Elektrik, doğalgaz, su derken bu kez gıda fiyatlarındaki zamlar tüketiciyi kara kara düşündürüyor.

13 Ekim 2009 03:00

Elektrik, doğalgaz, su derken bu kez gıda fiyatlarındaki zamlar tüketiciyi kara kara düşündürüyor. Gıdada zam şampiyonu ise et. Hem kırmızı hem de beyaz et haftada en az bir kez zamlanıyor. Tüketici ise isyanda, "Sofraya et koyabilmek lüksün de lüksü oldu" diyor.

Bu ara et fiyatlarını soran herkes aynı şeyi söylüyor.Ya almaktan vazgeçiyor ya da miktarı azaltıyor.

Son bir yılda yüzde 50 zamlanan etin kilosu 30 liraya yaklaşınca da tüketici artık isyan etti. Zamlı fiyatlardan yalnız tüketici değil, esnaf da şikayetçi.

Eskiden kırmızı et zamlandığında halk tavuk etine yönelirdi. Ama zamlar bu kez tavuk fiyatlarını da vurdu. Tavuğun kilosu geçtiğimiz hafta 4.5 liraydı, bu hafta 5 lirayı aştı.

Tüketici kızgın, "Kırmızı ette zamlara alışmıştık ama tavuk da artık el yakıyor. Bizim maaşlarımız dışında herşeye zam geliyor" diyor.

Uzmanlar daha da kötümser... Et ve damızlık yetiştiriciliği azalmaya devam ettikçe et fiyatlarındaki artış da sürecek.

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