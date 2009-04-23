Zahit Akman Las Vegas'ta

Akman için 5 yıl hapis istemi

Eski RTÜK Daire Başkanı Cengiz Özdiker’in, açtığı davalardaki “yargı kararlarının uygulanmadığı” gerekçesiyle RTÜK yöneticileri hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine kamu davası açılmıştı. Ancak Başbakanlık yargılama izni vermeyince dava Danıştay’a gitmişti. Danıştay dün, Akman ile biri eski 8 üye ve 5 bürokrat hakkında, Başkanlık’ın yargılama izni vermemesine ilişkin kararını ortadan kaldırdı.Bu karar üzerine, Akman ve diğer üyelerin “idari yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan, 1 yıldan 5 yıl 3 aya kadar hapisle yargılanmalarına devam edilmesine karar verildi.Vatan gazetesinin haberine göre; Bu kararın çıktığı sırada Akman ise ABD’deydi. ‘Nabshow 2009’ fuarına katılmak üzere 17 Nisan’da kumarhaneler şehri Las Vegas’a gitmişti. Akman ile birlikte, RTÜK üyelerinden AKP’li Taha Yücel ile CHP’li Mehmet Dadak ve Hülya Alp de katıldı.Başkanın ilginç gezileriAkman ve üyelerin gezileri arasında ABD yanında Dubai, Çin, Hong Kong, Tayland, Singapur, Güney Kore, Ukrayna, Brezilya, Portekiz, Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, Kırgızistan, İran, Ermenistan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan, Ürdün, Fas, İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, İsviçre, Norveç, İrlanda, İtalya, Belçika, Kore, Malta, Hırvatistan, Finlandiya, Güney Afrika, Fransız Guayanası bulunuyor.Okey’de yakalanmıştıAkman, geçen Şubat ayında da RTÜK Başkanı Zahid Akman, Ankara’nın ünlü semtlerinden Esat Caddesi üzerindeki bir ’kahvehanede’ Okey oynarken görüntülenmişti. Salon Özgür isimli kahvehanede okey partisine katılan Akman’ın içeride kaldığı yaklaşık üç saat boyunca makam aracı ve koruması da mekanın önündeydi.AKP ve CHP’lilerin Las Vegas koalisyonu!Hemen her toplantılarında sert tartışmalara giren RTÜK’ün (Radyo Televizyon Üst Kurulu) AKP ve CHP kontenjanından seçilen üyeleri, söz konusu “Las Vegas” gezisi olunca küskünlükleri gerginlikleri unutup, oy birliğiyle yurtdışı seyahat kararı aldı.RTÜK Başkanı Zahit Akman ile AKP kontenjanından seçilen üye Taha Yücel, CHP kontenjanından seçilen Mehmet Dadak ile Hülya Alp ABD’ye birlikte gitti. RTÜK açısından Nabshow fuarı gerekçesiyle Las Vegas’a gitmek adeta bir gelenek. Geçen yıl da bu yılki heyette yer alan Akman, Yücel ve Dadak’ın yanı sıra, Davut Dursun ve Paşa Yaşar’ın yine söz konusu fuar için Las Vegas’a gitmişlerdi.