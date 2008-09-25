Zahid Bey, Armada'yı mahkemeden gizlemiş!

’Armada’daki hisselerimi mal beyanında gösterdim’ diyen RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açıkladığı mal beyanında bu hisselerini söylemediği ortaya çıktı.

Akman, NTV’de, Armada ortaklığını mal beyanında gösterdiğini açıklamıştı. Akman’ın avukatı Ali Yıldız da RTÜK üyeliğine seçildikten sonra verilen mal beyanında bu hisselerin yer aldığını, kamuoyundan ve resmi kurumlardan gizlenmiş bir durum olmadığını bildirmişti. Ancak mahkeme kayıtları, Akman ve avukatını yalanladı.

Canlı yayında tapu hilesi

Yalanlamanın kayıtları, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Kanal 7, TV5, TGRT Haber ile Kanal 24’ün taraflı yayınlar yaptığının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nca bildirilmesine rağmen, RTÜK’ün gerekeni yapmadığını öne süren CHP Milletvekili adayı Avukat Levent Gök’ün, Akman hakkında şikâyette bulunduğu dava dosyasında yer alıyor.

Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, bu şikâyet üzerine Akman hakkında "Görevi ihmal" suçundan Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Akman, 11 Şubat 2008 tarihindeki duruşmada, "sanık" sıfatıyla savunma yaptı.

Akman, mal varlığını, "Aylık gelirim 4500 YTL’dir. Bakmakla yükümlü olduğum kişi sayısı 6’dır. Üzerime kayıtlı mal varlığım 2 adet kooperatif hissesi, 1 adet daire ile 2 adet araba" dedi. Bu beyan, Akman’ın ve avukatının açıklamasının aksine Armada hisselerinin mal beyanında gösterilmediğini ortaya koydu.

Hayat Yapı’ya 2006’da ortak olan Akman, davada hisselerini açıklamayarak mahkemeye eksik beyanda bulundu. Mahkeme, bu davada Akman’ın beraatına karar verdi. Ancak Avukat Gök kararı temyiz etti. Dosya halen Yargıtay’da bekliyor.

Eksik beyanla yanılttı

Levent Gök (Avukat): Mahkeme, mal bildiriminde bulunmasını istedi. RTÜK Başkanı olarak sadece maaşını gelir olarak beyan etti. Oysa bütün gelirlerini bildirmek zorunda. Çünkü hakim, dava sonunda bir para cezasına hükmedecekse miktarı belirlerken sanığın beyanındaki gelir ve mal varlığını dikkate alacak. Gerekirse tedbir koyacak. Tedbiri, beyan edilen mallar üzerinden yapacak. Akman, eksik beyanda bulunarak mahkemeyi yanıltmıştır.

Vural Savaş (Yargıtay Onursal Başsavcısı): Mahkemeye mali ve içtimai durumunu eksiksiz bildirmesi gerekir. Eksik beyanda bulunduğu açıktır. Bu da mahkemeyi yanıltmaktır.

Sabih Kanadoğlu (Yargıtay Onursal Başsavcısı): Mahkemeye istenen bilgilerin net ve açık olarak bildirilmesi gerekir. Eksik beyanda bulunmanın sorumluluğu yoktur. Ancak bu durum, kişiliği hakkında mahkemeye bilgi verir.