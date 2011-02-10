Zahid Akman'ın 'üstün çabaları' sonuç verdi!

T24 - Müfettişlerin yazılım ihalesinde saptadığı yolsuzluk, eski Başkan Zahid Akman’ın ısrarlı çabalarıyla sumenaltı edildi.



RTÜK’ün 4.3 milyon TL’ye 2007’de ihale ettiği proje 3 yılda bitirilemedi. Kurulun birimleri birbirine girdi. 9 üyeden oluşan Üst Kurul, önce ‘soruşturma açılsın’ dedi, ancak Zahid Akman’ın ısrarlı girişimleriyle dosya kapatıldı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





RTÜK’te milyonluk zarar



Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Sayıştay denetimleriyle gündeme gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda yeni bir skandal patlak verdi. Bir yazılım firmasına 4 milyon 322 bin TL ile ihale edilen kurumsal kaynak planlaması projesi, ücretinin büyük bölümü ödenmesine karşın 3 yılda tamamlanamayınca Teftiş Kurulu inceleme başlattı. İnceleme sonucunda aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yakını Halil İbrahim Gül’ün de bulunduğu 13 kişi hakkında soruşturma açılması istendi. Önce konunun soruşturulmasına onay veren Üst Kurul, eski Başkan Zahid Akman’ın ısrarlı çabalarıyla dosyayı “sumenaltı etti”. Kurum, kendi kasasından boşa çıkan milyonların “hesabını sormaktan” vazgeçti.



Ulaştığımız bilgilere göre, RTÜK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi tarafından hazırlanan “Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi-EDYS” ile ilgili inceleme raporunda ciddi miktarda kamu zararına sebep olunduğu ortaya konularak, başta Genel Sekreter Şeref Ataklı, daire başkanları Halil İbrahim Gül, Muhsin Kılıç ve Mehmet Nuri Erikel’in yanı sıra daire başkan yardımcıları, kurul uzmanları, mühendis ve programcıların da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında soruşturma açılması istendi. Talep, Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Barut’un imzasıyla geçtiğimiz günlerde üst kurula sunuldu. Kurulun eski başkanı Zahid Akman’ın katılmadığı gündem toplantısında konuyla ilgili soruşturma açılması karara bağlandı. Ancak daha sonra Akman, aynı gün tekriri müzakere talebiyle konunun bir kez daha görüşülmesini istedi. Talep diğer üyeler tarafından “sabah karar verdik öğlen değiştiremeyiz” gerekçesiyle kabul edilmedi. Ancak konunun “kapatılması” için ısrarını sürdüren Akman, bir kez daha tekriri müzakere istedi. Akman, kurulun özellikle AKP kontenjanından seçilen diğer 5 üyesini de baskı altına aldı. Tüm bu çabalar sonucunda konunun yeniden görüşülmesi karara bağlandı. Önceki günkü toplantıda sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce kurumun zarara uğratıldığı, bunun hesabının sorulması gerektiği görüşünde birleşerek “soruşturma açılsın” diyen üyeler, bu kez “soruşturmaya gerek olmadığına” karar verdi.





Para ödendi, ortada iş yok



Skandal süreç, RTÜK müfettişlerinin hazırladıkları “A.01.1. RTÜ.0.01.02.663.05/157” sayı numaralı “inceleme raporuna” göre şöyle gelişti:



Proje, 19 Şubat 2007’de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yapılan ihale sonucunda Meteksan Sistem Bilgisayar Teknolojileri AŞ’ye firma kârı ve KDV ile birlikte 4 milyon 322 bin TL’ye ihale edildi. Söz konusu para 10 Nisan 2007’de üst kurul tarafından DMO hesabına aktarıldı. DMO ise firmayla imzaladığı sözleşmeyle işin başlangıç tarihini 28 Mayıs 2007 olarak belirledi ve firmaya 36 ay süre tanıdı. Ancak yazılım ve lisans ürünlerinin kabulü yapılmadığı halde DMO yazılım ve lisansların ihale bedeli olarak KDV dahil 2 milyon 992 bin TL’lik fatura kesti. Firmaya daha sonra da 118 bin TL’lik ödeme yapıldı.



Ancak firma, 15 haftalık ek süre de dahil olmak üzere 51 haftalık proje süresi içerisinde yalnızca donanım ve lisans malzemelerinin kutu teslimi ile sistem gereksinim ve analiz raporlarının teslimini yapabildi. Sonraki 2 yıl içerisinde işin büyük bölümü bitirilemedi. Müfettiş raporunda, bu süreç eleştirilerek, proje koordinatörlüğünün “basiretsizce” hareket ettiği belirtildi.







