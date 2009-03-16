Zahid Akman’a nitelikli dolandırıcılık tebligatı

Alman Mahkemesi, kooperatifzede gurbetçinin açtığı davanın tebligatını RTÜK Başkanı Zahid Akman’a gönderdi





RTÜK Başkanı Zahit Akman hakkında Almanya’daki ilk dava bir gurbetçi tarafından 5 Kasım 2008’de açılmıştı. Akman’ın bir zamanlar yöneticisi olduğu OFWG Kooperatifi’ne bin 649 Euro’sunu kaptıran gurbetçi, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı alacak davasında Akman ve Kooperatif Başkanı Abdullah Özer’den bu paranın tahsil edilmesi istedi.



Nitelikli dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle açılan davanın tebligatı 1 hafta önce Dışişleri kanalıyla Akman’ın başında bulunduğu kurum olan RTÜK’ün adresine yani Ankara’ya gönderildi. Akman’ın tebligatı alıp almadığı henüz öğrenilemezken, tebligatın zaman kaybedilmeden ulaştırılması konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyleyen gurbetçinin avukatı Oğuz Sarıkaya Vatana gazetesinin sorularını yanıtladı.



Alman mahkemesi tebligatı nereye ve ne zaman gönderdi?



Bana mahkemeden verilen bilgi, tebligatın bir hafta önce gönderildiği yönünde. Tebligat, Zahit Akman’ın başkanı olduğu RTÜK’ün Bilkent Plaza B2 Blok Ankara’daki adresine gönderildi. Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile RTÜK’e gönderilecek ve Akman’a teslim edilecek. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Alman Mahkemesi’ne tebligatın Akman’a teslim edildiğini belirten bir yazı gönderecek. Böylece mahkeme de bir duruşma günü tayin edecek.



Akman’ın eline ne zaman geçer?



Ne kadar sürede ulaşır bilemiyoruz ama Türkiye’de bazı kamu kuruluşlarının tebligatın ulaştırılması konusunda geciktirebileceği yönünde endişelerimiz var.



Tebligat neden sadece Akman’a?



Nitelikli dolandırılıcılk yapılarak müvekkilimiz dolandırıldı. Akman, koopertaifin yöneticisi olduğu için sorumludur. Davayı ona açmamızın nedeni ise parası olandan parayı alabilirsiniz. Şirketin diğer yöneticisi Mehmet Gürhan cezaevinde, diğer yönetici Abdullah Özer’de ise para yok.



Dolandırıcılık nasıl gerçekleşmiş?



Burada iki mağduriyet var. Kooperatif yöneticileri, hem gurbetçilerin kooperatife ödedikleri aidatları hem de Alman maliyesinden onlar adına aldıkları konut yardımını kooperatifin hesabına aktarmışlar. Resmi rakamlara göre 8 milyon Euro ama bizim tahminiz 10-16 milyon Euroyu aralarında Beyaz Holding’in de bulunduğu 8 ayrı şirketin hesabına geçirmişler. Zahid Akman bu 8 şirketten 4’ünde yönetici olarak görünüyor. Alman hükümetine vurgunu yapanlar üyeler görülüyor, çünkü maliyeye üyeler adına başvuru yapılarak konut yardımı alınıyor. İmzası olan üyeler ama sorumlu olanlar kooperatif yöneticileri.



Gurbetçinin mağduriyeti ne kadar?



Şu anda yaklaşık 90 kişi için toplam 260 bin Euro’luk dava için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu davanın sonucuna göre 90 kişinin davasını da tek tek açacağız.



Kılıç: Gıyabında yargılanır



RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında, OFWG adlı kooperatife para veren kişilerin şikayeti üzerine dava açıldığını kamuoyuna duyuran kişi olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç, Akman’ın hem Almanya’daki adresine hem de RTÜK’e tebligatta bulunulduğunu belirterek, “Akman’ın buna yanıt vermemesi durumunda savcılığın kararı doğrultusunda ikinci bir tebligat yapılacak, sonuç alınamaması halinde ise dava gıyabında başlayacak. Ancak bu durum aleyhine görülüp, suçu kabul etmiş sayılabilir” dedi.



Kılıç, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin dosya ile ilgili olarak da Türkiye’deki soruşturmanın bu ülkede ikinci bir dalgayı başlatabileceğini savundu. Almanya’da mahkeme sözcüsünün bu davayla ilgili ikinci bir dalganın yapılabileceğini açıkladığını hatırlatan Kılıç, “Türkiye’deki soruşturmayı bekleyebilirler. Burada alınacak ifadeler ve incelemelerde elde edilen bulguları Almanya talep edebilir. Türkiye ilk soruşturmada bu ülkeye yardımcı olmamıştı. Bu kez ne olur bilemem ancak buradan çıkacak sonuçlar orada bir ek iddianameyi gündeme getirebilir” dedi.

