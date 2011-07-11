-ZAHİD AKMAN SORGULANIYOR ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişinin sorgusu başladı. Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, ifadelerini aldığı Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Erdoğan Kara'yı sabah saatlerinde tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi hakimin soruşturma klasörlerini incelemesinin ardından şüphelilerin sorgulanmasına Nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde saat 20.15'te başlandı. Savcılar, şüphelilerin, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''sahtecilik'' iddialarıyla tutuklanmalarını talep etmişti. Bu arada, soruşturma evrakının 137 klasör olduğu bildirildi.