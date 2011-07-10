Zahid Akman dahil 5 isim tutuklanma talebiyle mahkemede

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki "Deniz Feneri e.V." bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Erdoğan Kara tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ile Finans Müdürü Erdoğan Kara, 6 Temmuz Çarşamba günü gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'e ifade vermiş, ifadesi alınan şüpheliler yeniden Emniyete götürülmüştü.



Son olarak dün, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik'in ifadesinin alınmasıyla, şüphelilerin savcılık sorguları tamamlanmamıştı.



Emniyette tutulan şüpheliler sabah erken saatlerde bir kez daha Ankara Adliyesine getirildi.



Adliye'deki işlemlerin ardından Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Erdoğan Kara tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.