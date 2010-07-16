-ZAHEDAN'DAKİ İNTİHAR SALDIRISINDA 26 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 16.07.2010 - İran'ın Zahedan kentinde bir Şii camisine girişilen çifte saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi, yaralı sayısı 300'ü aştı. Ilna ajansının haberine göre, Zahedan kenti milletvekili Hüseyin Ali Şahriyari, patlamalarda 26 kişinin öldüğünü ve 300'ü aşkın kişinin yaralandığını belirterek, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti. İranlı yetkililer, önceki açıklamalarında aşırı dinci Cundullah örgütünün üstlendiği çifte intihar saldırısında 22 kişinin öldüğünü, 160 kişinin yaralandığını bildirmişlerdi.