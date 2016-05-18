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Dünya

Zaharova'dan Çavuşoğlu'na: İstifa etmeniz değil, hapse girmeniz gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov, IŞİD'e yardım etmenin karşılığının hapis cezası olduğunu ifade etti

18 Mayıs 2016 20:25

Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğinin kanıtlanması halinde istifa edeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu örgütle ilişkili olmanın karşılığının istifa etmek değil, hapse girmek olduğunu söyledi.

Facebook hesabında paylaştığı mesajda, Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğinin kanıtlanması halinde istifa etmeye hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu'nun sözlerini hatırlatan Zaharova, "Bunu, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ardından yapmalıydınız. Ayrıca IŞİD'e yardımın karşılığı istifa etmek değil, hapse girmektir" dedi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Uluslararası Destek Grubu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'e destek gönderilmesi için Suriye sınırında bir ağ oluşturulduğunu belirtip, bununla ilgili kanıtları olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu da bunun ardından, "Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğine ilişkin tek bir deliliniz varsa istifa etmeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

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