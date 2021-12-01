Zaharova: Türkiye'nin teklifi Donbas ile ilgili değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk rolü oynamak istemesine ilişkin "Türkiye'nin teklifi Donbas ile ilgili değil" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceği yönündeki ifadeleri sonrasında Moskova'dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Türkiye'nin teklifinin Donbas bölgesinde yaşanan çatışmayla ilgili olmadığını söyledi. Zaharova ayrıca Ukrayna'nın ordusunun yarısına denk gelen yaklaşık 125 bin askeri Donbas bölgesine sevk ettiğini açıkladı. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız" demiş ve "Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı. Rusya'nın kış tatbikatı başladı Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bugün ülkenin güneyindeki olağan kış tatbikatının başlatıldığını duyurdu. Tatbikat altı bölgede 30'dan fazla eğitim sahasında icra edilecek. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 10 bin asker tatbikat bölgesine geçici olarak nakledilecek. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da icra edilecek olan tatbikata Donbas bölgesi sınırındaki Rus birlikleri de katılacak. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 2014 yılından bu yana sürüyor. Ukrayna, ABD ve NATO haftalardır Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir askeri müdahalesinden endişeli olduklarını açıklıyor. Moskova ise bir saldırı planı olmadığını ve kendi egemenlik sahasında birliklerini istediği gibi konuşlandırma hakkı olduğunu ifade ediyor. Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım talebi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba NATO'dan Rusya karşısında kendilerine daha güçlü bir destek vermesini istedi. Kuleba Letonya'nın başkenti Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı bir caydırma paketi kararlaştırılması gerektiğin söyledi. Kuleba "Eğer birlikte olur ve koordineli hareket edersek Devlet Başkanı Putin'i en kötü senaryoyu yani askeri operasyonu seçmekten alıkoyabiliriz" dedi. Ukrayna'nın tahminlerine göre sınırda bulunan Rus birliklerinin sayısı yaklaşık 115 bin. Ukrayna'nın hayata geçirilmesini istediği caydırma paketi üç unsurdan oluşuyor. Bunlardan ilki Rusya'ya saldırganlığının hangi sonuçlara yol açacağını açık seçik ifade etmek. İkincisi en kötü durumun ortaya çıkması halinde Rusya'ya yaptırım uygulanması ve üçüncüsü de NATO ile Kiev arasında ordu ve savunma alanında daha yakın işbirliği. "Rusya Ukrayna'nın zayıf kalmasını istiyor" diyen Kuleba "Ukrayna'yı savunma kapasitesi bakımından güçlendirmek Rusya'yı caydırmak" demektir diye konuştu. Ancak NATO ülkelerinin hepsi bu öneriye sıcak bakmıyor. Çavuşoğlu: "Yaptırımlar sorunları çözmez" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonya'daki NATO toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz" dedi. "Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı" diyen Çavuşoğlu "Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez" dedi. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz" dedi. Yakın zamanda hem Kuleba ile hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuştuğunu söyleyen Çavuşoğlu "Cuma günü Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak" dedi. Reuters, DW / EC, SSB Deutsche Welle Türkçe